Drei schnelle Tore reichen Leverkusen im Pokal. Bild: keystone

Dortmund-Krise verschärft sich mit Pokal-Aus, Leverkusen souverän +++ Napoli schlägt Milan

DFB Pokal

Wolfsburg – Dortmund 1:0nV

Dortmund befindet sich in der Krise. Nach empfindlichen Niederlagen in der Bundesliga und in der Champions League unterliegt der BVB mit Gregor Kobel auch im Cup.

Dortmund verliert im Sechzehntelfinal in Wolfsburg mit 0:1 nach Verlängerung. Der Däne Jonas Wind sorgte in der 116. Minute für die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber, die zu Beginn der Verlängerung schon die Torumrandung getroffen hatten. Cédric Zesiger kam für die Wolfsburger nicht zum Einsatz.

Das seit dieser Saison von Nuri Sahin trainierte Dortmund hat drei der letzten vier Spiele verloren. In der Meisterschaft beträgt der Rückstand auf die Co-Leader Bayern München und Leipzig sieben Punkte.

Leverkusen – Elversberg 3:0

Leverkusen qualifiziert sich im deutschen Cup ohne Probleme für die Achtelfinals. Der Titelverteidiger setzt sich gegen den Zweitligisten SV Elversberg mit 3:0 durch.

Bereits in den ersten neun Minuten sorgte der Tscheche Patrik Schick mit zwei Toren für die Vorentscheidung in Leverkusen. Das 3:0 des Spaniers Aleix Garcia per Freistoss fiel noch in der ersten Halbzeit. Granit Xhaka stand bis in die 69. Minute auf dem Feld.

Augsburg – Schalke 3:0

Augsburg kann gegen das unterklassige Schalke erst kurz vor Schluss die definitive Entscheidung erzwingen. Nach einem Tor nach 26. Minuten ist der Sieg erst dank eines Doppelschlags in der 87. und 90. Minute im Sack. Das 2:0 steht etwas stellvertretend für die gesamte Saison von Schalke 04. Ein Freistoss von Augsburgs Arne Maier wird von der Schalke-Mauer unhaltbar für den Goalie abgelenkt.

Leipzig – St.Pauli 4:2

Kurzzeitig musste Leipzig zuhause gegen Bundesliga-Aufsteiger St.Pauli noch zittern. Nach einem 3:1 zur Pause kamen die Hamburger in der 59. Minute noch einmal heran. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Antonio Nusa mit dem 4:2 allerdings für die definitive Entscheidung.

Stuttgart – Kaiserslautern 2:1

Auch Fabian Rieder stand für Stuttgart in der Startformation und kam mit dem 2:1-Heimsieg gegen Kaiserslautern mit Jan Elvedi eine Runde weiter. Das entscheidende zweite Tor der Stuttgarter durch Chris Führich fiel, kurz bevor Rieder in der 76. Minute ausgewechselt wurde.

Serie A

Cagliari – Bologna 0:2

Nach zuletzt drei Remis in Serie hat Bologna wieder einmal gewonnen. Mit Remo Freuler und Dan Ndoye und ohne den verletzten Michel Aebischer feierte der Champions-League-Teilnehmer einen Auswärtssieg bei Cagliari. Ndoye bereitete dabei das 1:0 durch Orsolini vor.

Cagliari - Bologna 0:2 (0:1)

Tore: 35. Orsolini 0:1. 51. Odgaard 0:2.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye (bis 87.), ohne Aebischer (verletzt).

Milan – Neapel 0:2

Die SSC Neapel festigt seine Leaderposition in der Serie A. Die Neapolitaner gewannen auswärts bei der AC Milan mit 2:0. Romelu Lukaku traf nach fünf Minuten bereits zum 0:1. Noch direkt vor der Pause sorgte Kwarazchelia für das Schlussresultat.

Milan - Napoli 0:2 (0:2)

Tore: 5. Lukaku 0:1. 43. Kwarazchelia 0:2.

Bemerkungen: Milan mit Okafor (bis 62.). (abu/sda)