sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

ATP in Cincinnati: Turnier kämpft mit Hitze und anderen Problemen

TENNIS : Tournoi de Cincinatti - 11/08/2025 Arthur Rinderknech, France, Tournoi de Cincinatti 2025, 16e de Finale, abandon PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xx
Arthur Rinderknech musste aufgrund der grossen Hitze medizinisch versorgt werden.Bild: IMAGO/PsnewZ

Hitzekollaps, Stromausfall und Feueralarm – die Probleme beim Tennisturnier in Cincinnati

Beim Cincinnati Open haben die Tennisprofis mit enormer Hitze zu kämpfen. Zudem läuft auf der frisch renovierten Anlage noch nicht alles wie geplant.
12.08.2025, 10:5712.08.2025, 11:01
Mehr «Sport»

Beim Cincinnati Open haben die Tennisprofis mit enormer Hitze zu kämpfen. Die Bedingungen setzen dem französischen Spieler Arthur Rinderknech zu.

Die heissen Bedingungen in Cincinnati setzten dem französischen Spieler Arthur Rinderknech besonders stark zu zu. Er brach beim Masters-1000-Turnier in Ohio bei enormer Hitze zusammen. Im zweiten Satz der Partie gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime ging der 30-jährige Franzose an der Grundlinie zu Boden. Videobilder zeigen, wie Rinderknech auf dem Court liegt und sich mit einem Handtuch durch das Gesicht wischt. Später kümmerte sich medizinisches Personal um ihn.

«Danke für eure Nachrichten, alles ist gut! Ein grosses Glas Wasser und es geht wieder los», schrieb der Profi auf der Plattform Instagram. Rinderknech machte Medienberichten zufolge eine kurze Pause mit Eisbeuteln und entschied sich zum Weitermachen. Später gab er jedoch beim Stand von 6:7, 2:4 auf. Die französische «L'Equipe» schrieb von 31 Grad, die sich allerdings wie 40 angefühlt hätten. Auch andere Spieler hatten mit der grossen Hitze sichtlich zu kämpfen.

Stromausfall und Feueralarm

Zudem sorgten in Cincinnati diverse Kinderkrankheiten der neuen Anlage für Probleme. Wegen eines Stromausfalls wurde das Turnier am Montagnachmittag bis in den frühen Abend unterbrochen. Betroffen war auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner bei seinem Sieg gegen den Kanadier Gabriel Diallo. Zuvor wurden Sinner und Diallo auch immer wieder von einem Feueralarm unterbrochen, der andernorts auf der Anlage abging.

Sinner starts cracking up after a fire alarm interrupts play for the third time. Sinner and Diallo eventually decide to just play through it
byu/Large_banana_hammock intennis

Die Anlage in Cincinnati wurde auf die diesjährige Ausgabe des Turniers für 260 Millionen US-Dollar renoviert. Dabei wurden die Stadien modernisiert und ein neues, 5200 Quadratmeter grosses Player-Center mit Garderoben, Fitnessräumen und Restaurant gebaut. Bezahlt wurde der Umbau zu grossen Teilen von Ben Navarro, einem Milliardär und Vater der Tennisspielerin Emma Navarro (WTA 11), die bei ihrem Heimturnier in der 1. Runde scheiterte. (abu/sda/dpa)

Medwedew steckt den Kopf in die Tonne und schlittert weiter in die Krise
Mehr Sport-News:
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wer stöhnt hier? – Mit Bachelorette Larissa Hodgson
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
PSG bezahlt 66 Millionen für Verteidiger +++ Isak will nie mehr für Newcastle spielen
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
«Beschämend»: Top-Schwimmerin entfacht auf Instagram Pizza-Streit in Italien
Meistgeteilt
1
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
2
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
3
Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie in diesen hitzigen Tagen
4
Spanisches Ligaspiel soll in Miami stattfinden +++ Biels Meisterheld Urs Bärtschi tot
5
Weil Coltorti «die Energie» verlässt, kommt es zum grössten Goalieflop der Super League
«Palästinensischer Pelé» in Gaza getötet – jetzt kritisiert Mo Salah die UEFA
Suleiman al-Obeid, ein bekannter palästinensischer Fussballer, wurde im Gaza-Streifen getötet – mutmasslich bei einem israelischen Luftschlag. Liverpool-Stürmer Mo Salah ist nicht zufrieden mit der Stellungnahme der UEFA zum Tod des Sportlers.
Der ehemalige palästinensische Fussballer Suleiman al-Obeid kam kürzlich im Gaza-Streifen ums Leben. Laut dem palästinensischen Fussballverband PFA starb al-Obeid durch einen Luftangriff der israelischen Armee, wie der türkische Staatsender TRT berichtete.
Zur Story