Für die Bayern und Trainer Thomas Tuchel setzt es eine weitere Enttäuschung ab. Bild: keystone

Nächster Rückschlag für die Bayern: In Freiburg gibt es nur einen Punkt

Mehr «Sport»

Zum Auftakt der 24. Runde in der Bundesliga kommt Bayern München beim SC Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus. Damit kann Leader Leverkusen am Sonntag im Rhein-Derby in Köln den Vorsprung weiter ausbauen.

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zuhaue gegen Lazio Rom (Hinspiel 0:1) setzte es für Bayern München in ihrem 2000. Bundesliga-Spiel einen nächsten Dämpfer ab. Der Rekordmeister drehte mit sehenswerten Toren durch Mathys Tel (35.) und Jamal Musiala (75.) zwar die Partie, nachdem Freiburgs Captain Christian Günter die Gastgeber in der Startviertelstunde in Führung gebracht hatte. Lucas Höler sorgte mit dem 2:2-Ausgleich in der 87. Minute jedoch dafür, dass die Münchner weiter Boden auf das in dieser Saison noch ungeschlagene Bayer Leverkusen verlieren.

Mit einem Derbysieg am Sonntag beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln könnte die Mannschaft mit dem Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka den Vorsprung bereits auf zehn Punkte ausbauen.

SC Freiburg - Bayern München 2:2 (1:1)

Tore: 12. Günter 1:0. 35. Tel 1:1. 75. Musiala 1:2. 87. Höler 2:2.

Bemerkung: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot). (abu/sda)