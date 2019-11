Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern verlieren gegen Leverkusen, Dortmund schlägt Hertha



Bild: EPA

Die Bayern verlieren gegen Leverkusen – Befreiungsschlag für Favre gegen Hertha

Hertha – Dortmund 1:2

Trotz einer frühen 2:0-Führung - Jadon Sancho und Thorgan Hazard trafen nach einer Viertelstunde innerhalb von drei Minuten - stand Dortmunds zweiter Sieg in den letzten fünf Meisterschaftsspiele in Frage. Der Tscheche Vladimir Darida verkürzte für die Berliner und deren neuen Trainer Jürgen Klinsmann nach 34 Minuten.

Für die zweite Halbzeit wurde Dortmunds Aufgabe noch erheblich schwieriger, denn Verteidiger Mats Hummels wurde unmittelbar vor der Pause mit Gelb-rot vom Platz gestellt. Den Dortmundern glückte es jedoch, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Hertha Berlin - Borussia Dortmund 1:2 (1:2)

74'667 Zuschauer.

Tore: 15. Sancho 0:1. 17. Hazard 0:2. 34. Darida 1:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz). 45. Gelb-rote Karte gegen Hummels (Borussia Dortmund).

Köln – Augsburg 1:1

Köln - Augsburg 1:1 (0:1)

49'200 Zuschauer.

Tore: 44. Niederlechner 0:1. 86. Cordoba 1:1.

Bemerkungen: Augsburg bis 84. mit Vargas, ab 28. mit Lichtsteiner. 9. Torhüter Horn (Köln) hält Foulpenalty von Hahn. Gelb-rote Karten: 40. Czichos (Köln), 44. Hahn (Augsburg).

Paderborn – Leipzig 2:3

Erstmals überhaupt in dieser Saison stand Yvon Mvogo in einem Bundesliga-Spiel in Leipzigs Tor. Der ungarische Stammgoalie Peter Gulacsi hatte sich in der zweiten Halbzeit des Champions-League-Spiels vom Mittwoch gegen Benfica Lissabon (2:2) verletzt, sodass Mvogo im Spiel in Paderborn von Beginn an zum Zug kam.

Leipzig führte früh 3:0, liess den Aufsteiger aber in der zweiten Halbzeit auf 2:3 herankommen. Mvogo war bei beiden Gegentoren machtlos.

Paderborn - Leipzig 2:3 (0:3)

13'352 Zuschauer.

Tore: 3. Schick 0:1 4. Sabitzer 0:2. 26. Werner 0:3. 62. Mamba 1:3. 73. Gjasula 2:3.

Bemerkungen: Leipzig mit Mvogo (Stammgoalie Gulacsi verletzt).

Hoffenheim – Düsseldorf 1:1

Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

25'427 Zuschauer.

Tore: 6. Kramaric 1:0. 87. Hennings 1:1.

Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt).

Bayern – Leverkusen 1:2

Die Bayern müssen im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Leverkusen kassiert das Team von Hansi Flick eine Heimniederlage und liegt damit neu drei Punkte hinter dem momentanen Leader Leipzig.

Matchwinner aus Sicht der Gäste ist neben dem starken Torhüter Lukas Hradecky Leon Bailey, der beide Tore erzielte. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich aus Sicht der Bayern sorgt Thomas Müller.

Die Tabelle

