Riola Xhemaili gibt im letzten Test vor der EM eine gute Visitenkarte ab. Bild: keystone

Die Nati schiesst sich für die EM warm: «Uns war bewusst, dass wir liefern müssen»

Das Schweizer Frauen-Nationalteam gewinnt das Testspiel vor der Heim-EM in Winterthur gegen Tschechien. Das 4:1 ist der erste Sieg für die Equipe von Pia Sundhage in diesem Jahr.

Acht Spiele waren die Schweizerinnen ohne Erfolgserlebnis geblieben. Der letzte Sieg datierte vom 29. Oktober 2024, als man in Genf Frankreich überraschend 2:1 bezwang. Entsprechend mass Nationaltrainerin Pia Sundhage dem Spiel vom Donnerstag eine grosse Bedeutung zu. «Das Resultat ist wichtig. Das beste Szenario wäre es, wenn wir mehrere Tore schiessen würden», sagte die 65-jährige Schwedin am Mittwoch. Die Spielerinnen erfüllten ihren Wunsch.

«Ich würde sagen, es ist ein Befreiungsschlag. Uns war bewusst, dass wir liefern müssen. Es tat gut, dass wir Tore schiessen und Chancen kreieren konnten – vier verschiedene Torschützinnen. Es tut auch persönlich gut, ich wurde ein Jahr nicht eingeladen. Ich denke, ich konnte die ganze Saison bei PSV und auch heute zeigen, dass ich dem Team helfen kann.» Riola Xhemaili

Xhemaili und Reuteler glänzen

Werbung in eigener Sache machte vor allem Riola Xhemaili, die anstelle der erst in dieser Woche eingerückten Sydney Schertenleib im Sturm startete. Nach 23 Minuten traf die Spielerin aus Eindhoven selber, kurz vor der Pause gab sie beim Treffer von Géraldine Reuteler das entscheidende Zuspiel – sehenswert mit der Hacke. Der dritte Treffer fiel nach einer schönen Kombination zwischen Fölmli und Reuteler, an dessen Ende Smilla Vallotto nur noch den Fuss hinhalten musste.

Xhemaili bringt die Schweiz in Führung. Video: SRF

Xhemaili mit der brilianten Vorarbeit, Reuteler vollendet. Video: SRF

«Es tut extrem gut, wieder zu spielen und mit dem Team auf dem Platz zu stehen. Ein paar Tore, bombastische Stimmung, es könnte nicht besser sein. Es geht mir sehr gut, wir haben hart an der Kondition gearbeitet. Für uns war wichtig, dass die Tore fallen. Wir hatten gute Ansätze, es hätten sicher noch das eine oder andere Tor mehr sein können. Ich hoffe, sie fallen dann ab nächster Woche. Wir sind bereit, insbesondere mit dieser tollen Stimmung, wir können es kaum erwarten.» Luana Bühler

Die Schweizerinnen sündigten gleich mehrfach im Abschluss und vergaben so einen noch höheren Sieg. Leila Wandeler scheiterte bei ihrem Debüt zehn Minuten vor dem Ende am Pfosten. Besser machte es Fölmli, die in der 90. Minute für den Endstand besorgt war.

Vallotto erhöht auf 3:1. Video: SRF

In der Defensive hatte die SFV-Auswahl wenig zu tun. Tschechien, das in den Playoffs an Portugal gescheitert und somit nicht an der Endrunde dabei ist, vermochte nur wenig Druck aufzubauen. Der einzige Treffer der Gäste fiel nach einem Corner, den die Schweizerinnen nicht klären konnten. Barbora Polcarova traf nur drei Minuten nach der Schweizer Führung aus dem Gewühl heraus. Livia Peng, die den Vorzug vor Elvira Herzog erhielt und somit als Nummer 1 in die EM starten dürfte, war ohne Abwehrchance.

Beim 1:1 von Tschechien ist die Schweizer Abwehr schlecht sortiert. Video: SRF

Fragezeichen hinter Wälti

Die Schweizerinnen zeigten sich gegenüber den letzten Auftritten verbessert, auch wenn vor allem zu Beginn oft das Tempo im Spiel nach vorne fehlte und gleich mehrere gute Umschaltmomente unsauber ausgespielt wurden. Was Trainerin Sundhage gefallen haben dürfte: Das von ihr geforderte hohe Pressing wurde über weite Strecken umgesetzt. Immer wieder eroberten die Schweizerinnen in der gegnerischen Platzhälfte den Ball – vor dem 1:0 Nadine Riesen, vor dem zweiten Treffer Sandrine Mauron.

«Am Schluss habe ich einfach alles gegeben und versucht, mich in jedem Training zu zeigen. Dass ich hier spielen durfte, ist extrem schön und ich bin extrem dankbar. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich die Nummer 1 sein kann. Es ist ein Kindheitstraum an einer EM dabei zu sein und dann noch im eigenen Land. Wir freuen uns einfach, dass es endlich losgeht. Die Euphorie ist gross.» Livia Peng

Lia Wälti ist direkt vor der EM noch nicht richtig fit. Bild: keystone

Mauron ersetzte im Mittelfeld die angeschlagene Lia Wälti, die überraschend gar nicht erst im Aufgebot stand. Noch am Mittwoch hatte Sundhage versichert, dass der Captain zumindest einen Teileinsatz erhalten würde. Ob die 32-Jährige bis am Mittwoch einsatzfähig ist, wird sich zeigen. Dann nämlich startet das Schweizer Frauen-Nationalteam in Basel gegen Norwegen in die EM.

Die Live-Highlights des Spiels. Video: SRF

Schweiz - Tschechien 4:1 (2:1)

Winterthur. - 7778 Zuschauer. - SR Diakow (POL).

Tore: 24. Xhemaili (Riesen) 1:0. 27. Polcarova 1:1. 42. Reuteler (Xhemaili) 2:1. 56. Vallotto (Reuteler) 3:1. 89. Fölmli (Wandeler) 4:1.

Schweiz: Peng; Calligaris, Stierli (46. Bühler), Maritz; Beney (46. Terchoun), Mauron (46. Fölmli), Ivelj, Vallotto (65. Schertenleib), Riesen (46. Crnogorcevic); Reuteler, Xhemaili (66. Wandeler).

Tschechien: Votikova; Bartonova, Pochmanova, Polcarova, Ruzickova (61. Sonntagova); Dubcova, Cahynova, Krejcirikova (61. Strizova), Cvrckova (86. Bendova), Statskova (46. Zufankova), Polaskova (81. Peckova).Bemerkungen: Schweiz ohne Wälti (geschont). 83. Pfostenschuss Wandeler. Verwarnungen: 48. Krejcirikova. 85. Cvrckova. (abu/sda)

