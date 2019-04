Sport

Wumms: Der neue Schalke-Song geht viral



Häme, Häme, Häme! Schalke-Song geht viral – und sogar die S04-Fans lachen mit

Wir alle kennen das berühmte Sprichwort: «Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu Sorgen.» Der FC Schalke 04 hat gerade sehr viel Schaden. Das 0:7 im Champions-League-Achtelfinal gegen Manchester City und zwischendurch acht sieglose Spiele in der Bundesliga.

Die Macher der Fussball-Satire-Show «Wumms» haben deshalb mal wieder einen ihrer berühmt-berüchtigten Songs herausgebracht, in dem sie sich diesmal über die Schalker im Abstiegsstrudel lustig machen. Zum Sound von Taylor Swifts «Shake It Off» wird mit lustigen Clips und bösen Worten im königsblauen Herz herumgestochert – sehr zur Unterhaltung aller anderen Fans. Kein Wunder, dass der Song sofort in die YouTube-Trends rutschte und schon über eine Millionen Aufrufe verzeichnet.

Ein Fans schrieb unter das Video nur folgerichtig: «Den Song hat sich Schalke aber auch hart erarbeitet.» Und selbst die S04-Fans wissen das und lachen gehörig mit.

«Auch als Schalke-Ultra muss man lachen», schrieb ein User unter das Video. Einer der Top-Kommentare unter dem Video lässt ebenfalls tief in die verzweifelten Schalker Fan-Seelen blicken:

«Als Schalke-Fan muss man sagen, dass ein Wumms-Song über Schalke unser bisheriges Highlight in dieser Saison sein könnte😂😂.»

Ein anderer Schalke-Fan bedankte sich sogar: «Bin Schalker und feier das Lied. Ich hab gehofft, dass ihr uns nicht zu sehr drannehmt. Danke!» Das Fazit gab es von einem weiteren Schalker: «Wow, wenigstens ist Schalke hier in den Trends mal auf Platz 1.» (bn/pre)

