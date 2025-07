Frauen EM 2025: In diesen Schweizer Städten sind Public Viewings geplant

Am 2. Juli wird die Fussball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz mit dem Eröffnungsspiel der Nati gegen Norwegen in Basel lanciert. Zwei Wochen später, am 27. Juli, geht das Turnier mit dem Final am gleichen Ort zu Ende.

Hier erfährst du alles zu den (ausgewählten) Public Viewings in verschiedenen Schweizer Städten.

Zürich/Winterthur

Die offizielle Fanzone

Während der gesamten EM können die Fans bei der Europaallee in der «ZüriFanzone» das Turnier mitverfolgen. Die «ZüriFanzone» reicht vom Europaplatz bis zum Gustiv-Gull-Platz.

bild: züriFanzone

Das Public Viewing auf dem Europaplatz zeigt sämtliche Partien des Turniers und bietet Platz für bis zu 2000 Personen.

Zudem gibt es auf dem Gustav-Gull-Platz ein zweistöckiges Village mit 12 individuell gestalteten Fanzimmern. Das verbindende Element zwischen dem Village und dem Public Viewing wird der «Walk of Emotions» sein, inklusive diversen Aktivitäts- sowie Verpflegungsmöglichkeiten.

Weitere Public Viewings in Zürich/Winterthur

Frau Gerolds Garten

Micas Garten

Zum frischen Max

Bauschänzli

Le Calvados

Silo Bar

WintiArena

Bern

Die offizielle Fanzone

Auf dem Bundesplatz in Bern werden sämtliche Partien live beim «Berner Ballzauber» im Public Viewing übertragen. Zusätzlich zu den Spielen wird es auch Verpflegungsmöglichkeiten, Konzerte sowie ein Riesenrad geben.

Bild: berner ballzauber

Der Kubus im Corner auf dem Waisenhausplatz zeigt die immersive Filmshow «Unstoppable» über die Geschichte und die mögliche Zukunft des Frauenfussballs. Wer selber aktiv werden will, kann dies auf dem mobilen Fussballfeld tun. Eine Bar zeigt auch hier die Spiele live.

Die Fanzone ist während des gesamten Turniers täglich geöffnet, weitgehend barrierefrei und kostenlos zugänglich.

Weitere Public Viewings in Bern

Piazza im Park

Restaurant Bar Löscher

Eniline Bar

Summer Beach

Caffé Bar Riva

Schloss Köniz

Luzern

Die offizielle Fanzone

Direkt neben dem Bahnhof Luzern und dem Vierwaldstättersee können die Fans in der Fan Zone auf dem Europaplatz alle Spiele der EM schauen. Zudem gibts diverse Aktivitätsmöglichkeiten und Verpflegungsstände.

Bild: luzern.com

Weitere Public Viewings in Luzern

Hotel Schweizerhof

Public Viewing am Inseliquai

St. Gallen

Die offizielle Fanzone

In der St. Galler Altstadt lädt die Fanzone Marktgasse zum Verweilen ein – mit Talks, Sport, Musik und Kulinarik.

Basel

Die offizielle Fanzone

In Basel wird es zwei Fanzonen geben; eine im Grossbasel auf dem Barfüsserplatz und eine im Kleinbasel auf dem Messeplatz.

Auf dem Barfüsserplatz steht das Public Viewing im Vordergrund: Alle Partien des Turniers werden auf einer grossen Leinwand live übertragen, zudem wird es Konzerte und Filmvorstellungen geben.

Bild: weuro2025basel.ch

In der Fanzone auf dem Messeplatz dreht sich alles um die Freude an Bewegung. Es wird ein Ball Parcours, eine Torschusswand und eine Dribbling-Station geben.

Weitere Public Viewings in Basel

Sommercasino

Thun

Die offizielle Fanzone

Während der EM gibt es in Thun auf dem Waisenhausplatz eine Fanzone mit Bildschirmen, Fussballaktivitäten und Gastronomie.

Bild: thunersee.ch

Auf dem Aarefeldplatz, direkt gegenüber dem Bahnhof Thun, bietet der Infopoint alle wichtigen Informationen zum Turnier. Während der Matchtage werden zudem öffentliche Stadtführungen angeboten.

Weitere Public Viewings in Thun

Mühleplatz

Genf

Die offizielle Fanzone

In Genf kann auf dem Quai Gustave-Ador in der Nähe von Baby-Plage in Genf alle Spiele live auf der Grossleinwand mitverfolgt werden.

Bild: geneve.com

Sion

Die offizielle Fanzone

In Sion werden drei Spiele im Stadion Tourbillon ausgetragen. Die Fanmarschroute führt vom Bahnhof durch das Stadtzentrum zum Stadion.

Am sogenannten WOW (Women's Euro Way) finden Konzerte, Spiele für Kinder und mehr statt. Im Cour de Gare und auf der Place du Midi gibt es an den Spieltagen in Sion sowie bei den Spielen der Schweizer Nationalmannschaft verschiedenste Programmpunkte.

Bild: sion-weuro25.ch

Du kennst weitere gute Public Viewings in der Schweiz? Dann schreibe es in die Kommentarspalte!