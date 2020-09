Holland gewinnt in Spiel 1 nach Koemans Abgang – Italien und Bosnien mit Remis

Sport

Fussball

Nations League: Holland gewinnt in Spiel 1 nach Koemans Abgang



Nations League A1: Niederlande – Polen 1:0 (0:0)

A1: Italien – Bosnien 1:1 (0:0)

B1: Rumänien – Nordirland 1:1 (1:0)

B1: Norwegen – Österreich 1:2 (0:1)

B2: Slowakei – Tschechien 1:3 (0:0)

B2: Schottland – Israel 1:1 (1:0)

C4: Litauen – Kasachstan 0:2 (0:1)

C4: Weissrussland – Albanien 0:2 (0:1)



Bild: keystone

Niederlande – Polen

Die Niederlande haben den überraschenden Abgang von Ronald Koeman als Bondscoach offenbar verkraftet. Beim Auftakt in die Nations League siegte der Finalist der letzten Ausgabe in Amsterdam gegen Polen 1:0.

In der Ausrichtung und am Spielsystem hatte der Wechsel an der Seitenlinie der Niederlande von Ronald Koeman zu Dwight Lodeweges keinen Einfluss. Die Oranje trat gegen die Polen auch unter dem früheren Assistenten des Bondscoach dominant und mit viel Ballbesitz auf, wusste damit jedoch lange nur bis 16 Meter vor dem Tor etwas anzufangen.

Erst nach einer Stunde erlöste Steven Bergwijn die überlegene Niederlande beim Trainer-Debüt von Lodeweges, indem der Offensivspieler der Tottenham Hotspur eine Hereingabe von Hans Hateboer über die Linie drückte.

Italien – Bosnien-Herzegowina

Das in die A-Liga der Nations League aufgestiegene Bosnien und Herzegowina verpasste in Florenz eine Überraschung nur knapp. Gegen Italien kam das Team beim Debüt von Trainer Dusan Bajevic zu einem achtungsvollen 1:1. Bosniens Superstar Edin Dzeko brachte den Aussenseiter nach einer faden ersten Halbzeit in der 57. Minute in Führung, Stefano Sensi glich zehn Minuten später mit einem abgefälschten Schuss für den Gastgeber aus.

Das Resultat in Florenz dürfte den Bosniern im Hinblick des im Oktober anstehenden Playoff-Halbfinals in der EM-Qualifikation gegen Nordirland Mut machen. Unter Robert Prosinecki hatten Dzeko und Co. die direkte Qualifikation verpasst, nun soll unter dem neuen Coach Bajevic das Ticket für die kontinentalen Titelkämpfe doch noch sichergestellt werden. (cma/sda)

Tabelle

