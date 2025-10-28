freundlich15°
Josep Martinez hat einen 81-jährigen Rollstuhlfahrer überfahren

CALCIO - Serie A - Inter - FC Internazionale vs US Sassuolo Josep Martinez of FC Inter in action during the Italian Serie A football match between Inter FC Internazionale and Sassuolo FC on 21 of Sept ...
Josep Martinez war am Dienstag in einen tödlichen Unfall verwickelt.Bild: www.imago-images.de

Schock für Inter-Ersatzgoalie: Martinez in tödlichen Unfall verwickelt

28.10.2025, 13:4228.10.2025, 13:42

In Mailand kam es zu einem fürchterlichen Unfall. Ein 81-jähriger Rollstuhlfahrer wurde von Inter-Ersatzgoalie Josep Martinez überfahren. Der Teamkollege von Yann Sommer und Manuel Akanji habe, wie die Repubblica berichtet, direkt nach dem Unfall angehalten und Erste Hilfe geleistet. Noch auf der Unfallstelle verstarb das Opfer.

Nach ersten Untersuchungen war die Ursache für den Unfall wohl ein Schwächeanfall beim Rollstuhlfahrer, woraufhin dieser vom Radweg aus auf der Fahrbahn landete. Krankenwagen, Hubschrauber und die Polizei waren nach dem tragischen Ereignis vor Ort, konnten den 81-Jährigen aber nicht mehr retten.

Martinez blieb ohne Verletzungen, steht aber aktuell noch unter Schock und konnte von der Polizei noch nicht vernommen werden. Am Dienstagnachmittag wäre eine Pressekonferenz von Inter Mailand geplant gewesen, da die Nerazzurri am Mittwoch in der Serie A auf Fiorentina treffen. Aufgrund des Unfalls wurde diese kurzfristig abgesagt.

Im Sommer 2024 wechselte Martinez von Genua zu Ligakonkurrent Inter Mailand und ist hinter Yann Sommer die Nummer zwei im Tor der Mailänder. (riz)

