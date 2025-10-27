trüb und nass
Weshalb Bayern München sich noch ein Stadion kaufen möchte

Luftbild Sportpark Unterhaching. Die Anlage liegt suedlich der Landeshauptstadt Muenchen und ist die Heimspielstaette des Fussballvereins SpVgg Unterhaching. *** Aerial view of Sportpark Unterhaching ...
Blick auf den Sportpark in Unterhaching.Bild: www.imago-images.de

Weshalb Bayern München sich noch ein Stadion kaufen möchte

Die Männer des FC Bayern München spielen in der Allianz Arena, die Frauen und die Junioren im Stadion auf dem Bayern Campus. Letzteres könnte sich bald ändern.
27.10.2025, 17:0927.10.2025, 17:09
Ein Artikel von
t-online

Der FC Bayern München steht offenbar vor dem nächsten grossen Schritt in seiner Infrastrukturplanung. Nach Informationen der «Bild» verhandelt der Klub derzeit über den Kauf des Sportparks Unterhaching. Die Gespräche sollen bereits weit vorangeschritten sein.

Der Rekordmeister spielt seit 2005 in der Allianz Arena, für den Nachwuchs und die Frauen-Teams wurde 2017 zusätzlich der Bayern-Campus eröffnet. Doch mit nur 2500 Plätzen ist das Campus-Stadion für ambitionierte Spiele der Frauen-Bundesliga oder hochkarätige Jugendbegegnungen zu klein.

MUNICH, GERMANY - MARCH 11: A general view outside the stadium prior to the UEFA Champions League Round of 16 second leg match between FC Bayern Muenchen and FC Shakhtar Donetsk at Allianz Arena on Ma ...
Kein Raumschiff, sondern die Allianz Arena.Bild: Bongarts

Nun rückt laut der «Bild» der Sportpark in Unterhaching in den Fokus. Das Stadion bietet Platz für rund 15'000 Zuschauer. Die Arena war von 1999 bis 2002 Bundesliga-Spielstätte der SpVgg Unterhaching und ist auch aktuell Heimat des heutigen Regionalligisten. Laut dem Bericht soll der Kaufpreis bei rund 7,5 Millionen Euro liegen.

Unterhaching könnte als Mieter bleiben

Präsident Manfred Schwabl habe selbst jahrelang versucht, sich mit der Stadt auf einen Kauf zu einigen, hatte dabei aber keinen Erfolg. Zwischen beiden Klubs gibt es bereits seit rund einem Jahr eine Nachwuchskooperation.

Sollte es zum Kauf kommen, könnte Unterhaching als Mieter im Stadion bleiben. Eine Lösung, die für beide Seiten Vorteile bringen könnte.

Die Frauen des FC Bayern München hatten zuletzt in der Allianz Arena mit Zuschauerrekorden auf sich aufmerksam gemacht. (ram/t-online)

