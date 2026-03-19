Messi knackt nächste Marke – und zwar schneller als Ronaldo
Lionel Messi traf beim 1:1 im Rückspiel des Achtelfinals gegen Nashville vor heimischem Publikum zum 1:0. Weil das Hinspiel torlos geendet hatte, reichte das neuerliche Unentschieden wegen der Auswärtstore-Regel nicht fürs Weiterkommen.
MESSI'S 900TH GOAL OF HIS CAREER 🐐— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026
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Nach offizieller Zählart erzielte Messi 672 seiner 900 Tore für den FC Barcelona. Dazu kommen 115 Treffer für Argentiniens Nationalteam, 32 für Paris Saint-Germain und nunmehr 81 für Miami.
LIONEL MESSI HAS DONE IT!!— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026
900 CAREER GOALS FOR THE BOY FROM ROSARIO 🐐 pic.twitter.com/dH642lOv13
Schneller als der ewige Rivale
Die 900 Tore schaffte Messi schneller als der etwas ältere Cristiano Ronaldo. Messi feiert seinen 39. Geburtstag im Juni, der mittlerweile 41-jährige Ronaldo war bei seinem Jubiläumstreffer bereits 39 Jahre alt. Der Argentinier brauchte auch deutlich weniger Partien als der Portugiese.
Vergleiche mit Spielern früherer Epochen sind schwierig, weil die Faktenlage nicht immer eindeutig ist. So ist etwa unklar, auf wie viele Treffer der Brasilianer Pelé in seiner Karriere tatsächlich kam.
Manche Fussball-Historiker verorten Pelé jenseits der 1000-Tore-Marke und zählen auch die Tore in Partien gegen unterklassige Mannschaften. Andere Quellen kommen auf nur etwa 650 Treffer. Von den aktiven Spielern kommt Robert Lewandowski vom FC Barcelona, einst Torschützenkönig bei Borussia Dortmund und Bayern München, Messi und Ronaldo am nächsten. Der Pole traf 690 Mal. (ram/sda/dpa)