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Messi schafft Meilenstein von 900 Toren schneller als Cristiano Ronaldo

Inter Miami forward Lionel Messi gestures after scoring his 900th goal during a CONCACAF Champions Cup Round of 16 soccer match against Nashville, Wednesday, March 18, 2026, in Fort Lauderdale, Fla. ( ...
Lionel Messi bejubelt seinen 900. Profi-Treffer.Bild: keystone

Messi knackt nächste Marke – und zwar schneller als Ronaldo

Lionel Messi erreicht einen weiteren Meilenstein seiner glanzvollen Karriere. Der argentinische Weltmeister erzielt sein 900. Tor als Fussball-Profi. Inter Miami scheidet im CONCACAF Champions Cup trotzdem aus.
19.03.2026, 07:1419.03.2026, 07:14

Lionel Messi traf beim 1:1 im Rückspiel des Achtelfinals gegen Nashville vor heimischem Publikum zum 1:0. Weil das Hinspiel torlos geendet hatte, reichte das neuerliche Unentschieden wegen der Auswärtstore-Regel nicht fürs Weiterkommen.

Nach offizieller Zählart erzielte Messi 672 seiner 900 Tore für den FC Barcelona. Dazu kommen 115 Treffer für Argentiniens Nationalteam, 32 für Paris Saint-Germain und nunmehr 81 für Miami.

Schneller als der ewige Rivale

Die 900 Tore schaffte Messi schneller als der etwas ältere Cristiano Ronaldo. Messi feiert seinen 39. Geburtstag im Juni, der mittlerweile 41-jährige Ronaldo war bei seinem Jubiläumstreffer bereits 39 Jahre alt. Der Argentinier brauchte auch deutlich weniger Partien als der Portugiese.

Vergleiche mit Spielern früherer Epochen sind schwierig, weil die Faktenlage nicht immer eindeutig ist. So ist etwa unklar, auf wie viele Treffer der Brasilianer Pelé in seiner Karriere tatsächlich kam.

Manche Fussball-Historiker verorten Pelé jenseits der 1000-Tore-Marke und zählen auch die Tore in Partien gegen unterklassige Mannschaften. Andere Quellen kommen auf nur etwa 650 Treffer. Von den aktiven Spielern kommt Robert Lewandowski vom FC Barcelona, einst Torschützenkönig bei Borussia Dortmund und Bayern München, Messi und Ronaldo am nächsten. Der Pole traf 690 Mal. (ram/sda/dpa)

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Vom Hobbit zum Hipster: Lionel Messi im Wandel der Zeit
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Vom Hobbit zum Hipster: Lionel Messi im Wandel der Zeit
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quelle: x00175 / © reuters photographer / reuter
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Ex-Navy-Seal und Kampfsportexperte: Das ist Messis Bodyguard
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