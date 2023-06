Die Kandidaten für den Golden-Boy-Award sind bekannt – dreifache Schweizer Beteiligung

Neben internationalen Fussballgrössen wie Jamal Musiala oder Jude Bellingham haben es aber auch drei Spieler mit Schweizer Bezug auf die Liste geschafft. Einer davon hat den Schweizer Pass: Es ist YB-Verteidiger Aurèle Amenda, der heute mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft startet. Der 19-Jährige wird von «Tuttosport» auf Rang 55 geführt.

Die U21-Europameisterschaft war schon für so manchen jungen Fussballstar das Sprungbrett auf die ganz grosse Bühne. Auch in diesem Jahr ist das Turnier wieder hochklassig besetzt und der nächste grosse Star könnte auch ein Schweizer sein.

Heute beginnt die U21-EM in Georgien und Rumänien. 16 Nationen machen hierbei die talentierteste Nachwuchsequipe Europas unter sich aus. Auch die Schweiz ist mit von der Partie. Das Team von Patrick Rahmen trifft in Gruppe D auf Frankreich, Italien und Norwegen. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe kommen dabei jeweils in den Viertelfinal.