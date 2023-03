Arsenal hält mit dem Sieg gegen Crystal Palace Manchester City weiter auf Abstand. Bild: keystone

Arsenal und Napoli mit wichtigen Siegen im Titel-Rennen – auch Fischers Union gewinnt

Mehr «Sport»

Bundesliga

Union Berlin – Eintracht Frankfurt 2:0

Union Berlin bringt sich nach etwas weniger erfolgreichen Wochen wieder auf Kurs. Das Team von Urs Fischer beendet eine Serie von vier Spielen ohne Sieg in der Bundesliga mit dem 2:0 gegen die Eintracht Frankfurt.

Kevin Behrens trifft zum 2:0 für Union. Bild: keystone

Rani Khedira und Kevin Behrens sorgten mit ihren Toren dafür, dass Frankfurt auf Distanz gehalten wird und sich Union in den Top 4 hält. Die Köpenicker waren zuletzt erstmals seit zwei Jahren in vier Ligaspielen in Folge sieglos geblieben. Zudem scheiterten sie am Donnerstag in der Europa League.

Union Berlin – Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0).

Tore: 53. Khedira 1:0. 75. Behrens 2:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Premier League

Arsenal – Crystal Palace 4:1

Auch dank einem Tor von Granit Xhaka gewinnt Arsenal daheim das Londoner Derby gegen Crystal Palace 4:1. Nach 28 Runden hat der Leader der Premier League nun acht Punkte Vorsprung auf Manchester City, das ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Granit Xhaka bejubelt seinen Treffer. Bild: keystone

Nach einem Doppelpass mit Leandro Trossard erzielte Xhaka sein sechstes Tor in dieser Saison, das zweite innerhalb von vier Tagen. Am Donnerstagabend hatte der Schweizer Nati-Captain beim Europa-League-Out gegen Sporting Lissabon schon getroffen.

Arsenal – Crystal Palace 4:1 (2:0).

Tore: 28. Martinelli 1:0. 43. Saka 2:0. 55. Xhaka 3:0. 63. Schlupp 3:1. 74. Saka 4:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Serie A

Torino – Napoli 0:4

Der SSC Neapel marschiert weiter in Richtung des ersten Meistertitels seit 1990. Im Auswärtsspiel beim FC Turin liess der Tabellenführer von Beginn an keine Zweifel aufkommen, welches Team hier als Sieger vom Platz gehen wird.



Neapels Traum-Duo Osimhen und Kwarazchelia erzielten alleine drei der vier Treffer für die Gäste. Der nigerianische Stürmer erzielte dabei zwei Treffer und der Georgier traf per Penalty zum zwischenzeitlichen 2:0. Den Schlusspunkt setzte Tanguy Ndombélé mit dem 4:0.

Torino – Napoli 0:4 (0:2).

Tore: 9. Osimhen 0:1. 35. Kwarazchelia 0:2. 51. Osimhen 0:3. 68. Ndombélé 0:4.

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez.

Ligue 1

Ajaccio – Monaco 0:2

Die AS Monaco sichert sich im Auswärtsspiel gegen AC Ajaccio einen 2:0-Sieg. Die Treffer für das Team von Nati-Stürmer Embolo erzielten Wissam Ben Yedder und Krepin Diatta.

Ajaccio – Monaco 0:2 (0:1)

Tore: 27. Ben Yedder 0:1. 84. Diatta 0:2.

Bemerkungen: 53. Rote Karte Bayala (Ajaccio). Ajaccio ab 72. Minute mit Spadanuda. Monaco mit Embolo.



Nice - Lorient 1:1

Beim Spiel zwischen Nizza und Lorient kam es nicht zu einem möglichen Schweizer-Duell. Da Jordan Lotomba nicht im Aufgebot von Nizza war und Yvon Mvogo kuriert noch eine Verletzung aus. Das Spiel endete ohne die beiden mit 1:1.

Nice - Lorient 1:1 (0:1).

Tore: 30. Meite 0:1. 77. Laborde 1:1.

Bemerkungen: Nice ohne Lotomba (nicht im Aufgebot). Lorient ohne Mvogo (verletzt). 93. Rote Karte gegen Silva (Lorient).

La Liga

(mom/sda)