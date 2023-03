Arsenal hält mit dem Sieg gegen Crystal Palace Manchester City weiter auf Abstand. Bild: keystone

Barcelona gewinnt den Clasico und ist klar auf Titelkurs – PSG und Bayern mit Niederlagen

Bundesliga

Union Berlin – Eintracht Frankfurt 2:0

Union Berlin bringt sich nach etwas weniger erfolgreichen Wochen wieder auf Kurs. Das Team von Urs Fischer beendet eine Serie von vier Spielen ohne Sieg in der Bundesliga mit dem 2:0 gegen die Eintracht Frankfurt.

Kevin Behrens trifft zum 2:0 für Union. Bild: keystone

Rani Khedira und Kevin Behrens sorgten mit ihren Toren dafür, dass Frankfurt auf Distanz gehalten wird und sich Union in den Top 4 hält. Die Köpenicker waren zuletzt erstmals seit zwei Jahren in vier Ligaspielen in Folge sieglos geblieben. Zudem scheiterten sie am Donnerstag in der Europa League.

Union Berlin – Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0).

Tore: 53. Khedira 1:0. 75. Behrens 2:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Leverkusen – Bayern München 2:1

Vor dem als nächstes in der Bundesliga anstehenden Spitzenduell gegen Dortmund muss Bayern München seine Leaderposition abgeben. Der Serienmeister kassiert mit dem 1:2 in Leverkusen seine dritte Saisonniederlage.

Nach dem Führungstreffer von Joshua Kimmich Mitte der ersten Halbzeit sorgte Leverkusen dank zwei Penaltys für die Wende. Beide Elfmeter kamen seltsam zustande. Denn beide Male korrigierte der Schiedsrichter seinen ursprünglichen Entscheid, nämlich Gelb für Schwalbe gegen Leverkusens Amine Adli, nach der Intervention des VAR. Die Verwarnung wurde zurückgenommen, der Penalty gegeben.

Exequiel Palacios behielt zweimal die Nerven vom Penaltypunkt. Bild: keystone

Der Argentinier Exequiel Palacios verwertete beide Penaltys gegen Yann Sommer souverän mit Schüssen in die linke Torecke. In der 55. und 73. Minute wurden die vom ehemaligen Bayern-Spieler Xabi Alonso trainierten Leverkusener damit spät doch noch für ihre gute Leistung belohnt. Erst nach dem 1:1 kam Bayern besser auf, scheiterte aber immer wieder am finnischen Nationalgoalie Lukas Hradecky.

Leverkusen – Bayern München 2:1 (0:1).

Tore: 22. Kimmich 0:1. 55. Palacios (Penalty) 1:1. 73. Palacios (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: Bayern München mit Sommer.

Mainz – Freiburg 1:1

Der SC Freiburg kassiert beim Auswärtsspiel in Mainz einen sehr späten Ausgleichstreffer. Die Mannschaft von Christian Streich ging durch Ritus Doan in Führung, der ein Missverständnis zwischen Mainz-Goalie Zentner und Fernandes zu seinem Treffer nutzte. Buchstäblich in letzter Sekunde egalisierte Karim Onisiwo diesen Treffer für die Hausherren und sicherte seinem Team so einen Punkt.

Mainz – Freiburg 1:1 (0:0).

Tore: 55. Doan 0:1. 96. Onisiwo 1:1.

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes (bis 75.) und Widmer (ab 67.).

Premier League

Arsenal – Crystal Palace 4:1

Auch dank einem Tor von Granit Xhaka gewinnt Arsenal daheim das Londoner Derby gegen Crystal Palace 4:1. Nach 28 Runden hat der Leader der Premier League nun acht Punkte Vorsprung auf Manchester City, das ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Granit Xhaka bejubelt seinen Treffer. Bild: keystone

Nach einem Doppelpass mit Leandro Trossard erzielte Xhaka sein sechstes Tor in dieser Saison, das zweite innerhalb von vier Tagen. Am Donnerstagabend hatte der Schweizer Nati-Captain beim Europa-League-Out gegen Sporting Lissabon schon getroffen.

Arsenal – Crystal Palace 4:1 (2:0).

Tore: 28. Martinelli 1:0. 43. Saka 2:0. 55. Xhaka 3:0. 63. Schlupp 3:1. 74. Saka 4:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Serie A

Torino – Napoli 0:4

Der SSC Neapel marschiert weiter in Richtung des ersten Meistertitels seit 1990. Im Auswärtsspiel beim FC Turin liess der Tabellenführer von Beginn an keine Zweifel aufkommen, welches Team hier als Sieger vom Platz gehen wird.



Neapels Traum-Duo Osimhen und Kwarazchelia erzielten alleine drei der vier Treffer für die Gäste. Der nigerianische Stürmer erzielte dabei zwei Treffer und der Georgier traf per Penalty zum zwischenzeitlichen 2:0. Den Schlusspunkt setzte Tanguy Ndombélé mit dem 4:0.

Torino – Napoli 0:4 (0:2).

Tore: 9. Osimhen 0:1. 35. Kwarazchelia 0:2. 51. Osimhen 0:3. 68. Ndombélé 0:4.

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez.

Inter Mailand – Juventus Turin 0:1

Nachdem Napoli am Samstag Torino auswärts 4:0 geschlagen hatte, verlor der bisher erste Verfolger Inter Mailand daheim gegen Juventus Turin 0:1. Filip Kostic gelang der Siegtreffer in der 23. Minute.

Filip Kostic war der gefeierte Mann auf Seiten von Juventus Turin. Bild: keystone

Inter Mailand – Juventus Turin 0:1 (0:1).

Tor: 23. Kostic 0:1.

Ligue 1

Ajaccio – Monaco 0:2

Die AS Monaco sichert sich im Auswärtsspiel gegen AC Ajaccio einen 2:0-Sieg. Die Treffer für das Team von Nati-Stürmer Embolo erzielten Wissam Ben Yedder und Krepin Diatta.

Ajaccio – Monaco 0:2 (0:1)

Tore: 27. Ben Yedder 0:1. 84. Diatta 0:2.

Bemerkungen: 53. Rote Karte Bayala (Ajaccio). Ajaccio ab 72. Minute mit Spadanuda. Monaco mit Embolo.



Nice – Lorient 1:1

Beim Spiel zwischen Nizza und Lorient kam es nicht zu einem möglichen Schweizer-Duell. Da Jordan Lotomba nicht im Aufgebot von Nizza war und Yvon Mvogo kuriert noch eine Verletzung aus. Das Spiel endete ohne die beiden mit 1:1.

Nice – Lorient 1:1 (0:1).

Tore: 30. Meite 0:1. 77. Laborde 1:1.

Bemerkungen: Nice ohne Lotomba (nicht im Aufgebot). Lorient ohne Mvogo (verletzt). 93. Rote Karte gegen Silva (Lorient).

Paris Saint-Germain – Rennes 0:2

Bis zur WM-Pause im November konnte Paris Saint-Germain von einer Ligue-1-Saison ohne Niederlage träumen. Seither läuft es dem französischen Meister aber auch national nicht mehr wie gewünscht. Das 0:2 gegen Rennes war vierte Meisterschafts-Niederlage im 2023.

Zum zweiten Mal stolperte Paris Saint-Germain gegen Rennes. Die Bretonen, die das erste Duell im Januar mit 1:0 für sich entschieden hatten, gewannen diesmal dank Toren von Karl Toko Ekambi und Arnaud Kalimuendo.

Zu den vier Meisterschafts-Niederlagen kommen in diesem Jahr noch das Cup-Out gegen Marseille und das Champions-League-Aus gegen Bayern München hinzu. Immerhin bleibt PSG in der Ligue 1 nach 28 Runden weiter sicher an der Tabellenspitze.

Paris Saint-Germain – Rennes 0:2 (0:1).

Tore: 45. Toko Ekambi 0:1. 48. Kalimuendo 0:2.

La Liga

Barcelona – Real Madrid 2:1

Der FC Barcelona macht einen grossen Schritt Richtung 27. Meistertitel. Die Katalanen gewinnen den Clasico daheim gegen Real Madrid 2:1 und haben nach 26 Runden zwölf Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen aus der Hauptstadt.

Der Ivorer Franck Kessie traf in der 92. Minute zum Sieg, nachdem Teamkollege Sergi Roberto kurz vor der Pause zum 1:1 ausgeglichen hatte. Für Real Madrid kam die Niederlage im 253. Clasico, dem 186. in der Meisterschaft, ärgerlich zustande.



Der Titelverteidiger führte nach gut acht Minuten und dem Eigentor von Ronald Araujo, und er hatte in der 81. Minute seinerseits das vermeintlich 2:1 erzielte. Wegen einer knappen Abseitsposition von Torschütze Marco Asensio zählte der Treffer aber nicht.

Barcelona – Real Madrid 2:1 (1:1).

Tore: 9. Araujo (Eigentor) 0:1. 45. Sergi Roberto 1:1. 92. Kessie 2:1.

