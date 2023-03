Liverpool blamiert sich bei Bournemouth +++ Real dreht Spiel

Für den FC Liverpool geht es am Mittwoch mit dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League weiter. Dann muss er bei Real Madrid ein 2:5 aus dem Hinspiel wettmachen.

Liverpool hatte die Chance, mit einem Sieg erstmals in der laufenden Spielzeit unter die Top 4 vorzustossen. Nach dem 0:1 (29.) besass das Team von Jürgen Klopp die eine oder andere Möglichkeit zu einem Treffer, die beste vergab Mohamed Salah in der 69. Minute mit einem verschossenen Penalty.

Die Saison des FC Liverpool ist weiterhin eine Achterbahnfahrt: Eine Woche nach dem fantastischen 7:0 gegen Manchester United verlieren die Reds in der Premier League beim bisherigen Schlusslicht Bournemouth 0:1.

Star-Goalie Säteri bleibt in Biel +++ Servette präsentiert Tömmernes-Nachfolger

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Harri Säteri steht auch in der kommenden Saison beim EHC Biel im Tor. Der finnische Weltmeister und Olympiasieger verlängert seinen Vertrag mit den Seeländern um ein Jahr. Säteri wurde kürzlich in einer Umfrage des «Tages-Anzeiger» von den Trainern und Captains der National League zum besten Torhüter der abgelaufenen Qualifikation gewählt. Der 33-Jährige, der auf diese Saison hin aus der KHL ins Berner Seeland wechselte, brachte es in 35 Spielen auf eine Fangquote von 92,27 Prozent.