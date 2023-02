Enzo Fernandez (in der Mitte) lieferte seinen ersten Assist für den FC Chelsea. Bild: keystone

Keinen Sieger im London-Derby – Arsenal lässt erneut Punkte liegen

Premier League

West Ham – Chelsea 1:1

Der FC Chelsea bleibt trotz grosser Investitionen im Winter weiterhin auf der Suche nach dem Erfolg. Die Mannschaft von Graham Potter schafft es nicht im London-Derby gegen West Ham United zu gewinnen. Trotz der frühen Führung durch einen Treffer von Atletico Madrids Leihgabe Joao Felix kommt Chelsea nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Den Ausgleich erzielte ausgerechnet der ehemalige Linksverteidiger der Blues Emerson nach knapp einer halben Stunde.

West Ham – Chelsea 1:1 (1:1).

Tore: 16. João Felix 0:1. 28. Emerson 1:1.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (verletzt).

Arsenal – Brentford 1:1

Arsenal bleibt zum ersten Mal in dieser Premier-League-Saison zweimal in Folge sieglos. Eine Woche nach dem 0:1 bei Everton spielt der Leader in der 23. Runde gegen Brentford nur 1:1.

Der belgische Neuzugang Leandro Trossard brachte Arsenal in der 66. Minute in Führung. Keine zehn Minuten später gelang Brentford nach einer Standardsituation und einem Kopfball seines erstaunlichen Goalgetters Ivan Toney (14. Saisontor) das 1:1. Granit Xhaka wurde in der Schlussphase ausgewechselt.

Arsenal – Brentford 1:1.

Tore: 66. Trossard 1:0. 74. Toney 1:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (bis 81.)

Fulham – Nottingham 2:0

Der FC Fulham bleibt eines der Überraschungsteams dieser Premier League Saison. Die Mannschaft aus London konnte auch im Heimspiel gegen Nottingham Forrest und Remo Freuler wieder gewinnen. Für Fulham trafen der Brasilianer Willian und Manor Solomon zum verdienten 2:0-Heimsieg.

Fulham – Nottingham Forest 2:0.

Tore: 17. Willian 1:0. 88. Solomon 2:0.

Bemerkungen: Fulham ohne Mbabu (nicht im Aufgebot). Nottingham mit Freuler.

Leicester – Tottenham 4:1

Auch der zweite englische Klub der kommende Woche in der Champions League spielt, zeigte sich am Samstag in schwacher Form: Tottenham verlor in Leicester mit 1:4. Am Dienstag wartet das Auswärtsspiel gegen die AC Milan.

Harvey Barnes bejubelt seinen Treffer zum 4:1 gegen Tottenham. Bild: keystone

Leicester City – Tottenham 4:1 (3:1).

Tore: 14. Betancur 0:1. 23. Mendy 1:1. 25. Maddison 2:1. 45. Iheanacho 3:1. 81. Barnes 4:1.

