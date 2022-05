Es gibt nur ein' Rudi Völler: Die deutsche Fussball-Ikone geht in Pension. Bild: keystone

Dramatik pur in der 34. und letzten Runde der deutschen Bundesliga: Der VfB Stuttgart trifft in der 92. Minute und hält dank dem Siegtor die Klasse. Nun muss Hertha BSC in der Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga ran.

Bundesliga

Hertha BSC von Trainer Felix Magath führte in Dortmund lange Zeit. Aber Erling Haaland mit einem Handspenalty und kurz vor Schluss das hochgelobte Talent Youssoufa Moukoko wendeten das Blatt zum Ärger der Berliner, die sich in den Entscheidungsspielen dem Dritten der 2. Bundesliga werden stellen müssen. Die Entscheidung zuungunsten der Hertha fiel in Stuttgart, wo der japanische Allrounder Wataru Endo in der 92. Minute mit einem Kopfball auf einen Corner traf. Danach lief der Match noch weitere sechs Minuten, der VfB hielt aber durch.

Union Berlin – Bochum 3:2

Union Berlin und der Zürcher Trainer Urs Fischer beenden ihre formidable Saison mit einem spät herausgeholten 3:2-Sieg gegen Bochum. Einen Platz in einem Europacup-Wettbewerb hatten die Ostberliner schon vor der letzten Runde sichergestellt. Mit dem Erfolg verbesserten sie auf den 5. Platz – direkt hinter die Plätze in der Champions League. Hatten sie sich letzte Saison noch in der Conference League gemessen, haben sie sich diesmal direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert

Union Berlin - Bochum 3:2 (2:0)

Tore: 5. Prömel 1:0. 24. Awoniyi 2:0. 55. Zoller 2:1. 72. Löwen 2:2. 88. Awoniyi 3:2.

Leverkusen – Freiburg 2:1

Bayer Leverkusen - Freiburg 2:1 (0:0)

Tor: 54. Alario 1:0. 88. Haberer 1:1. 97. Palacios 2:1.

Arminia Bielefeld – Leipzig 1:1

Arminia Bielefeld - Leipzig 1:1 (0:0)

Tore: 70. Serra 1:0. 93. Orban 1:1. - Bemerkungen: Arminia Bielefeld ab 80. mit Brunner.

VfB Stuttgart – 1. FC Köln 2:1

Stuttgart - Köln 2:1 (1:0)

Tore: 13. Kalajdzic 1:0. 60. Modeste 1:1. 92. Endo 2:1. - Bemerkungen: Torhüter Schwäbe (Köln) hält Foulpenalty von Kalajdzic.

Borussia Dortmund – Hertha BSC 2:1

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:1 (0:1)

Tore: 18. Belfodil (Foulpenalty) 0:1. 68. Haaland (Handspenalty) 1:1. 84. Moukoko 2:1. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Kobel (verletzt).

Wolfsburg – Bayern München 2:2

Wolfsburg - Bayern München 2:2 (1:2)

Tore: 17. Stanisic 0:1. 40. Lewandowski 0:2. 45. Wind 1:2. 58. Kruse 2:2. - Bemerkungen: Wolfsburg ohne Mbabu (Ersatz) und Steffen (Ersatz).

Mönchengladbach – Hoffenheim 5:1

Bei Borussia Mönchengladbachs 5:1-Heimsieg gegen Hoffenheim bewies Breel Embolo seine Spätform. Der Basler erzielte früh in der zweiten Halbzeit das 4:1. Stark beteiligt war er auch beim 3:1 kurz vor der Pause gewesen. Er holte einen Penalty heraus, den Alassane Pléa verwertete. Mit insgesamt neun Toren ist Embolo unter den besten 20 Torschützen der Liga. Unmittelbar nach der Partie gab Gladbach die Trennung vom ehemaligen YB-Meistertrainer Adi Hütter bekannt.

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 5:1 (3:1)

Tore: 3. Kramaric 0:1. 26. Stindl 1:1. 44. Pléa (Foulpenalty) 2:1. 45. Hofmann 3:1. 53. Embolo 4:1. 68. Hofmann 5:1 - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, bis 63. mit Embolo, ohne Elvedi (verletzt).

Mainz - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)

Tore: 10. Ingvartsen 1:0. 26. Tuta 1:1. 35. Borré 1:2. 50. Ingvartsen 2:2. - Bemerkungen: Mainz ohne Widmer (krank). Eintracht Frankfurt mit Sow.

Augsburg - Greuther Fürth 2:1 (1:1)

Tore: 11. Caligiuri (Foulpenalty) 1:0. 23. Ngankam 1:1. 85. Gregoritsch 2:1. - Bemerkungen: Augsburg ohne Vargas (verletzt) und Zeqiri (nicht aufgeboten).

FA Cup, Final

Der älteste Pokalwettbewerb der Welt feiert ein Jubiläum: Der FA Cup in England wird zum 150. Mal entschieden. Im Final im Londoner Wembleystadion trifft Liverpool auf Chelsea. Die Partie beginnt um 17.45 Uhr.

Women's Super League

