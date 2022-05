Messi bleibt bestbezahlter Sportler Welt – und ist nun auch Botschafter für Saudi-Arabien

«Sie sind eine Inspiration für Millionen von Menschen und was Sie sagen und tun, ist wirklich wichtig. Um es unverblümt zu sagen: Sie haben enorme Macht, aber mit dieser Macht kommt auch grosse Verantwortung.



Das saudische Regime will Sie benutzen, um seinen Ruf zu retten. In Saudi-Arabien werden Gefangene aus Gewissensgründen gefoltert, sexuell missbraucht und oft monatelang in Einzelhaft gehalten – und das in grossem Stil.



Frauenrechtlerinnen, Reformprediger, schiitische Aktivisten, Verfechter der Demokratie, ja jeder, der das Regime kritisiert oder auch nur in Frage stellt, muss mit langjährigen Haftstrafen und in einigen Fällen mit der Todesstrafe rechnen.



Wenn Sie ‹Ja› zu Visit Saudi sagen, stimmen Sie damit allen Menschenrechtsverletzungen zu, die heute im modernen Saudi-Arabien begangen werden. Wenn Sie jedoch ‹Nein› sagen, senden Sie eine ebenso starke Botschaft aus – dass Menschenrechte wichtig sind, dass Anstand wichtig ist und dass diejenigen, die foltern und morden, dies nicht ungestraft tun. Die Welt muss denen entgegentreten, die auf anderen herumtrampeln.»