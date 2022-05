Am Ende jubelt wieder Liverpool. Bild: keystone

Liverpool dreht Rückspiel gegen Villarreal und steht im Champions-League-Final

Der FC Liverpool erreicht zum 10. Mal den Final in der Champions League. Nach einem 0:2-Rückstand gewinnt er das Halbfinal-Rückspiel in Villarreal mit 3:2. Bereits das Hinspiel hatten die «Reds» mit 2:0 gewonnen.



Die erste Hürde in diesem Monat, der dem Klub drei Titel bescheren könnte, nahm der FC Liverpool mit mehr Mühe als erwartet. Erst nach einer guten Stunde machten die Engländer dank den kurz aufeinander folgenden Toren von Fabinho, Luis Diaz und Sadio Mané alles klar und sicherten sich doch noch souverän den Vorstoss in den Final vom 28. Mai in Paris, wo sie entweder auf den Rekordsieger Real Madrid oder den Dauerrivalen Manchester City treffen.

Das 2:0 für Villarreal von Coquelin liess Euphorie ausbrechen. Video: streamable

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hatte trotz der deutlichen Überlegenheit im Heimspiel vorausgesagt: Seine Mannschaft werde in Villarreal leiden müssen. Dass er so recht behalten würde, hatte er wahrscheinlich selbst nicht gedacht. Kurz vor der Pause war der vor sechs Tagen herausgespielte 2:0-Vorteil dahin. Boulaye Dia nach weniger als drei Minuten und Francis Coquelin in der 41. Minute sorgten für die verdienten zwei Treffer der Spanier.

Villarreal ging mit voller Wucht und Überzeugung in sein zweites Halbfinal-Heimspiel in der Champions League, 16 Jahre nach dem ersten. Es spielte schnörkellos und kompromisslos. Keiner der Spieler versteckte sich, auch wenn sie sich bisher seltener als ihre Gegenüber in einer solch wichtigen Partie zeigen konnten. Die beiden Torschützen waren zum ersten Mal überhaupt in der Champions League erfolgreich.

Nach dem 3:2 durch Sadio Mané war jegliche Villarreal-Hoffnung weg. Video: streamable

Dass es für den spanischen Klub aus der 50'000 Einwohner zählenden Stadt in der Nähe von Valencia nicht zum grossen Erfolg reichte, lag am Erwachen des FC Liverpool. Dieser trat nach der Pause mit viel mehr Überzeugung auf. Fabinho erwischte Villarreals Goalie Geronimo Rulli in der 62. Minute mit einem Schuss zwischen die Beine, Luis Diaz glich fünf Minuten später zum 2:2 aus, und Mané beseitigte mit dem Siegtreffer die letzten kleinen Zweifel am Liverpooler Weiterkommen.

Während Villarreal nächste Saison wohl im besten Fall in der Conference League spielt, kann der FC Liverpool weiter vom Gewinn von vier Titeln träumen. Bis zum Champions-League-Final am 28. Mai im Stade de France bietet sich ihm die Möglichkeit, den Cup (im Endspiel gegen Chelsea) und die Meisterschaft (im Schlussspurt gegen Manchester City) zu gewinnen. Den Ligacup konnte sich Klopps Team bereits sichern. (abu/sda)