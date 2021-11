«Eine Skandal-Wahl» – so reagiert die Presse auf Lionel Messis Gewinn am Ballon d'Or

«Das Argument, dass Robert Lewandowski den Ballon d'Or 2021 vor Messi hätte gewinnen sollen, ist stichhaltig. Der Stürmer des FC Bayern München und des polnischen Nationalteams erlebte in der Tat außergewöhnliche zwölf Monate, in denen er den langjährigen Rekord von Gerd Müller für die meisten Tore in einer einzigen Bundesligasaison brach und das Tempo für die meisten Tore in der europäischen Spitze für Verein und Land vorgab. In dieser Hinsicht war er unübertroffen.»