Riesenbock von Steffen! Liverpool bodigt ManCity – Ronaldo rettet ManUnited mit Hattrick

FA-Cup-Halbfinal

ManCity – Liverpool 2:3

Nach dem spektakulären 2:2 in der Liga am letzten Wochenende kam es im Halbfinal des FA Cup zum zweiten Duell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool innert Wochenfrist – dieses Mal mit dem besseren Ende für Liverpool. Die «Reds» setzten sich dank eines Blitzstarts und eines Riesenbocks von ManCity-Keeper Zack Steffen, der Stammtorhüter Ederson vertrat, mit 3:2 durch.

Ibrahima Konaté, der zuletzt schon in der Champions League gegen Benfica Lissabon zweimal getroffen hatte, eröffnete in der 9. Minute per Kopf den Torreigen. Wenig später folgte die Szene des Tages: Steffen hielt nach einem Rückpass den Ball ungewohnt lange am Fuss und leistete sich dann einen fatalen Stockfehler. Sadio Mané kam angerutscht und drückte das Leder zum 2:0 über die Linie. Noch vor der Pause doppelte der Senegalese zum 3:0 nach.

ManCity gab sich aber noch nicht geschlagen. Kurz nach der Pause erzielte Jack Grealish den 1:3-Anschlusstreffer und nach dem 2:3 durch Bernardo Silva in der 91. Minute wurde es in der Schlussphase noch einmal richtig heiss. Liverpool rettete den knappen Vorsprung mit etwas Glück aber über die Runden.

Manchester City - Liverpool 2:3 (0:3)

Wembley, London. - 90'000 Zuschauer.

Tore: 9. Konaté 0:1. 17. Mané 0:2. 45. Mané 0:3. 47. Grealish 1:3. 91. Silva 2:3.

Konaté köpft Liverpool früh mit 1:0 in Front. Video: streamja

Nach einem groben Schnitzer von ManCity-Keeper Steffen erhöht Mané auf 2:0 für die «Reds». Video: streamja

Mané trifft per Direktabnahme zum 3:1 für Liverpool. Video: streamja

Grealish kann kurz vor der Pause auf 1:3 verkürzen. Video: streamja

Bernardo Silva trifft in der Nachspielzeit zum 2:3 aus Sicht von ManCity. Video: streamja

Premier League

ManUnited – Norwich 3:2

Manchester United kann doch noch gewinnen: Gegen Abstiegskandidat Norwich City vergeben die «Red Devils» zunächst zwar einen 2:0-Vorsprung, siegen am Ende aber doch noch mit 3:2. Mann des Spiels war einmal mehr Cristiano Ronaldo, der alle drei United-Treffer erzielte. Es waren seine Saisontore Nummer 13 bis 15 und der 60. Hattrick seiner Karriere, das letzte Tor erzielte der 37-jährige Portugiese wieder einmal mit einem direkt verwandelten Freistoss.

Das Team von Trainer Ralf Rangnick meldet sich dank des 15. Saisonsiegs zurück im Rennen um die Champions-League-Plätze. Der Rückstand auf das viertplatzierte Tottenham beträgt sechs Runden vor Schluss nur noch drei Punkte.

Manchester United - Norwich City 3:2 (2:1)

73'381 Zuschauer.

Tore: 7. Ronaldo 1:0. 32. Ronaldo 2:0. 45. Dowell 2:1. 52. Pukki 2:2. 76. Ronaldo 3:2.

Ronaldo trifft zum 1:0 für ManUnited. Video: streamja

Wieder Ronaldo – ManUnited führt mit 2:0. Video: streamja

Dowell verkürzt kurz vor der Pause auf 1:2 aus Sicht von Norwich. Video: streamja

Pukki gleicht für Norwich zum 2:2 aus. Video: streamja

Ronaldo trifft per Freistoss zum 3:2 für die United. Video: streamja

Southampton – Arsenal 1:0

Arsenal kassiert beim 0:1 in Southampton die dritte Premier-League-Niederlage in Serie und wird damit im Rennen um die Champions-League-Plätze weiter zurückgebunden. Mit Granit Xhaka in der Startformation kommen die «Gunners» nie richtig auf Touren. Der einzige Treffer durch Jan Bednarek fällt kurz vor der Pause, danach versucht Arsenal alles, doch «Saints»-Torhüter Fraser Foster liess sich auch von einem Distanzschuss von Xhaka nicht mehr bezwingen.

Southampton - Arsenal 1:0 (1:0)

31'465 Zuschauer. - Tor: 45. Bednarek 1:0.

Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Bednarek bringt Southampton mit 1:0 in Front. Video: streamja

Tottenham – Brighton 0:1

Tottenham Hotspur kassiert im Kampf um die Champions-League-Plätze einen herben Rückschlag: Gegen Brighton & Hove Albion unterliegen die «Spurs» wegen eines späten Treffers von Leandro Trossard mit 0:1.

Die «Seagulls», die zuletzt schon gegen Arsenal drei Punkte holten, machten dem Team von Trainer Antontio Conte das Leben mit ihrer aufsässigen Spielweise unglaublich schwer und liessen kaum Torchancen zu. Die beste Möglichkeit für die «Spurs» vergab Steven Bergwijn in der Nachspielzeit. Tottenham hatte zuletzt viermal in Serie gewonnen, muss jetzt aber wieder um Rang 4 zittern.

Trossard schiesst Brighton spät zum Sieg. Video: streamja

Serie A

LaLiga

