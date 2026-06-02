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French Open: Zverev qualifiziert sich locker für den Halbfinal

Zverev qualifiziert sich locker für den Halbfinal + Schweizer Bezwingerinnen stehen weiter

02.06.2026, 17:3202.06.2026, 17:50
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Zverev schlägt Youngster JodarKostjuk und Andrejewa im Halbfinal

Zverev schlägt Youngster Jodar

Alexander Zverev besteht den ersten Härtetest beim French Open und steht zum elften Mal im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. Der Deutsche schlägt den jungen Spanier Rafael Jodar nach Anfangsschwierigkeiten sicher mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Mit 19 Jahren wird Jodar als neuer Rafa betitelt. Allerdings ist der Teenager aus Madrid offensiver eingestellt als Nadal und noch nicht so erfolgreich wie sein Landsmann im gleichen Alter. Nichtsdestotrotz wusste Jodar in dieser Saison speziell auf Sand zu überzeugen.

Germany&#039;s Alexander Zverev returns to Spain&#039;s Rafael Jodar during the quarterfinal tennis match at the French Open in Paris, Tuesday, June 2, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) Alexander Zverev
Zverev siegt im Halbfinal deutlich.Bild: keystone

In seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinal forderte der Weltranglisten-29. dem neuen Turnierfavoriten Zverev zu Beginn einiges ab und führte 5:2. Danach brach der Aussenseiter etwas ein. In den folgenden drei Games gewann er nur noch einen Punkt und bis zum Ende des Matches nur noch fünf Games.

Zverev hat nun drei Tage Pause, ehe er am Freitag im Halbfinal gegen den nächsten Youngster antreten muss: gegen den 20-jährigen Tschechen Jakub Mensik (ATP 27) oder den 19-jährigen Brasilianer João Fonseca (ATP 30).

Zverev verwandelt den Matchball.Video: SRF

Erneut wird der deutsche Olympiasieger als Favorit auf den Platz gehen. Seine bisherige Halbfinal-Bilanz wird ihm aber eine Warnung sein. Von den bisherigen zehn Major-Halbfinals gewann der Hamburger nur drei. Auf einen Grand-Slam-Titel wartet er noch.

Kostjuk und Andrejewa im Halbfinal

Die Ukrainerin Marta Kostjuk, die im Turnierverlauf Viktoria Golubic aus dem Tableau geworfen hat, und die Russin Mirra Andrejewa, die Jil Teichmann nach Hause schickte, stehen beim French Open in den Halbfinals.

Marta Kostjuk, die Nummer 15 der Weltrangliste, ging am Dienstag als Siegerin aus dem rein ukrainischen Duell gegen Jelina Switolina, der Top-Ten-Spielerin und Bezwingerin von Belinda Bencic, hervor. Sie siegte 6:3, 2:6, 6:2 und qualifizierte sich für ihren ersten Grand-Slam-Halbfinal. Das erste Duell zwischen zwei Ukrainerinnen im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers ging somit zugunsten der Jüngeren aus.

epa13011119 Marta Kostyuk of Ukraine celebrates a point during her Women&#039;s quarterfinal match against Elina Svitolina of Ukraine at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros i ...
Marta Kostjuk steht im Halbfinal.Bild: keystone

Die 23-jährige Marta Kostjuk trifft nun auf die 19-jährige Russin Mirra Andrejewa (WTA 8), die zuvor auf dem Center Court, dessen Dach an diesem regnerischen Tag geschlossen war, die Rumänin Sorana Cirstea 6:0, 6:3 besiegte. (riz/sda/afp)

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