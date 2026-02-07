Dortmund schlägt Wolfsburg knapp ++ ManUnited siegt zum vierten Mal hintereinander

Bundesliga

Wolfsburg – Borussia Dortmund 1:2

Borussia Dortmund verkürzt den Rückstand in der Bundesliga gegenüber Leader Bayern München auf drei Punkte. Der BVB siegt in Wolfsburg mit 2:1

Den fünften Dortmunder Sieg in Serie sicherte Serhou Guirassy mit dem 2:1 in der 87. Minute. Zuvor hatte das Team um den Schweizer Nationalkeeper Gregor Kobel einen 1:0-Pausenvorsprung hergeben müssen. Der Grieche Konstantinos Koulierakis traf einige Minuten nach Wiederanpfiff nach Vorlage von Christian Eriksen und leitete eine starke Phase der Gastgeber ein, die aber nicht mit einem weiteren Treffer belohnt wurde.

Julian Brandt jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Die Dortmunder, die kurz vor der Pause durch einen Kopfball von Julian Brandt ein erstes Mal in Führung gegangen waren, blicken am Sonntag nach München, wo der FC Bayern sich gegen Hoffenheim behaupten muss. Der Tabellen-Dritte der Bundesliga hat seit zwei Monaten nicht mehr verloren und 19 von möglichen 21 Punkten gewonnen. Die Münchner holten zuletzt aus zwei Spielen nur einen Punkt und machten mit der Baisse die Meisterschaft wieder spannend.

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2 (0:1).

Tore: 38. Brandt 0:1. 52. Koulierakis 1:1. 87. Guirassy 1:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Freiburg – Werder Bremen 1:0

Für Johan Manzambi endete das Heimspiel mit Freiburg gegen Werder Bremen schon kurz nach der Pause. Der Genfer Spielmacher sah für ein unkontrolliertes Tackling in der 52. Minute die zweite Rote Karte der Saison. Bereits in der 3. Runde gegen Stuttgart war Manzambi vom Platz geflogen.

Ein enttäuschter Johan Manzambi verlässt den Platz. Bild: www.imago-images.de

Zu zehnt verteidigten die Freiburger den in der Startviertelstunde herausgespielten 1:0-Vorsprung erfolgreich. Am Treffer von Jan-Niklas Beste war Manzambi mit der entscheidenden Balleroberung beteiligt.

Freiburg - Werder Bremen 1:0 (1:0).

Tor: 13. Beste 1:0.

Bemerkungen: 52. Rote Karte gegen Manzambi (Freiburg, grobes Foul). Freiburg mit Ogbus und Manzambi. Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

St. Pauli – VfB Stuttgart 2:1

Nach sechs Spielen ohne Sieg kann der FC St. Pauli mal wieder jubeln. Die Kiezkicker siegen überraschend mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart. Trotzdem steht St. Pauli weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

St. Pauli konnte gegen Stuttgart überraschen. Bild: www.imago-images.de

St. Pauli - VfB Stuttgart 2:1 (1:0).

Tore: 35. Saliakas 1:0. 55. Sinani (Penalty) 2:0. 90. Leweling 2:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt).

Mainz – Augsburg 2:0

Einen Sieg feierte auch Urs Fischer. Der Zürcher Trainer führte Mainz 05 dank des 2:0-Heimsieges gegen Augsburg erstmals seit der Amtsübernahme vor genau zwei Monaten aus der Relegationszone. Zwei von Nadiem Amiri verwandelte Penaltys sorgten für den Unterschied.

Für Urs Fischer läuft es aktuell nach Wunsch. Bild: www.imago-images.de

Den zweiten Elfmeter zu Beginn der Schlussviertelstunde verursachte der ehemalige Basler Anton Kade. Bei Mainz spielte Silvan Widmer bis zur 82. Minute, für Augsburg kamen Cédric Zesiger und Fabian Rieder als Ersatzspieler zu Teileinsätzen.

Mainz 05 - Augsburg 2:0 (1:0).

Tore: 8. Amiri (Penalty) 1:0. 80. Amiri (Penalty) 2:0.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (bis 81.). Augsburg mit Zesiger (ab 46.) und Rieder (ab 81.).

Heidenheim – Hamburger SV 0:2

Gegen Schlusslicht Heidenheim gewinnt der HSV problemlos mit 2:0 und kann sich von den Abstiegsplätzen entfernen. Für den Aufsteiger ist es der erste Sieg in diesem Kalenderjahr.

Der HSV steht nach dem Sieg gegen Heidenheim auf dem 11. Platz. Bild: www.imago-images.de

Heidenheim - Hamburger SV 0:2 (0:1).

Tore: 45. Königsdörffer 0:1. 78. Philippe 0:2.

Bemerkungen: Heidenheim ohne Stergiou (verletzt). Hamburger SV mit Muheim.

Premier League

Manchester United – Tottenham Hotspur 2:0

Seit 490 Tagen hat Frank Ilett seine Haare nicht mehr geschnitten. Erst wenn Manchester United fünfmal in Serie gewinnt, wird die Haarschere in die Hand genommen.

Nach dem 2:0-Erfolg von ManUnited gegen Tottenham ist Ilett nur noch ein Sieg von einem Haarschnitt entfernt. Dafür müssen die Red Devils am Dienstag gegen West Ham United drei Punkte einfahren.

Derweil läuft es bei Tottenham aktuell überhaupt nicht. In der Premier League warten die Spurs seit sieben Spielen auf einen Sieg.

