Olympia 2026: 3 Mal Gold holten vor Franjo von Allmen nur 3 Ski-Legenden

Gold medalist Franjo von Allmen of Switzerland poses on the podium after the men&#039;s alpine skiing Super-G race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, on Wedne ...
Franjo von Allmen mit seiner dritten olympischen Goldmedaille.Bild: keystone

Dreimal Olympia-Gold in einem Jahr – diesem elitären Kreis gehört von Allmen nun an

Franjo von Allmen ist bisher der grosse Mann der Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina. Dreimal Gold holte der 24-jährige Berner – das gelang zuvor erst drei Legenden des Sports.
11.02.2026, 13:0111.02.2026, 13:37
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Bei den olympischen Rennen auf der Pista Stelvio in Bormio gelingt Franjo von Allmen gerade alles. Nach Gold in der Abfahrt und in der Team-Kombination dank dem hervorragenden Slalomlauf von Tanguy Nef triumphiert der 24-jährige Simmentaler auch im Super-G. Schon am Montag wurde er zum ersten Schweizer Skifahrer, der sich Doppel-Olympiasieger nennen darf. Jetzt zog er auch mit Vreni Schneider gleich, die als einzige Schweizerin ebenfalls dreimal bei Olympischen Spielen triumphierte.

Die Triumphfahrt von Franjo von Allmen.Video: SRF

Von Allmen unterscheidet von Gold-Vreni aber, dass ihm dies im selben Jahr gelang. Und damit gehört er nach seinen ersten drei Olympia-Rennen bereits einem sehr elitären Kreis an. Drei Goldmedaillen bei denselben Olympischen Spielen zu gewinnen, gelang zuvor nämlich nur drei absoluten Legenden des alpinen Skisports: Toni Sailer 1958 in Cortina, Jean-Claude Killy 1968 im französischen Chamrousse und Janica Kostelic 2002 in Salt Lake City.

Von Allmen ist Dreifach-Olympiasieger – Odermatt holt im Super-G nächste Medaille

Bei diesem Trio war es aber vielleicht fast noch etwas beeindruckender als bei von Allmen, da sie sich in keiner Disziplin auf einen Teamkollegen verlassen konnten. Hätte der Berner Oberländer in der Team-Kombination auch den Slalom fahren müssen, hätte es dem 0,1-Tönner, wie ihn SRF-Experte Marc Berthod einmal liebevoll nannte, wohl kaum zu Gold gereicht.

Janica Kostelic triumphierte 2002 in Riesenslalom, Slalom und der Kombination aus Abfahrt und Slalom. Im Super-G holte sie zudem Silber. Vier Jahre später triumphierte sie in Turin in der Kombination zudem noch ein viertes Mal bei Winterspielen.

Janica Kostelic Olympics Olympische Spiele 2002 Salt Lake City
Dreimal Gold, einmal Silber: Janica Kostelic räumte 2002 in Salt Lake City ab.Bild: imago

Jean-Claude Killy hatte vor 58 Jahren gar nur drei Rennen zur Verfügung – und gewann bei den Olympischen Spielen in Grenoble Abfahrt, Riesenslalom und Slalom allesamt. Derselbe Hattrick gelang auch Toni Sailer 1956 in Cortina, das auch bei den Olympischen Spielen 2026 als Gastgeberort dient.

SEKLET 60 Fransmannen Jean-Claude Killy tar guld i alla tre utf
Jean-Claude Killy war in Grenoble 1968 die grosse Figur.Bild: www.imago-images.de

Von den erfolgreichsten Wintersportlern bei Olympischen Spielen ist von Allmen aber noch weit entfernt. Ein norwegisches Trio holte nämlich bereits acht Goldmedaillen: Langläuferin Marit Björgen, ihr Kollege Björn Daehlie und der Biathlet Ole Einar Björndalen.

Für Skifahrer sind diese Zahlen aber kaum erreichbar. Die erfolgreichsten Ski-Stars sind Kjetil André Aamodt und Janica Kostelic mit je vier Goldmedaillen. Ebenso viele haben die erfolgreichsten Schweizer Simon Ammann im Skispringen und Dario Cologna im Langlauf.

Franjo von Allmen schafft etwas, was noch keinem Schweizer Skifahrer gelang
Mehr zu Olympia 2026:
Olympia: Hier staubt die Schweiz vier Medaillen ab
Video: watson
