Ruben Vargas mit dem zweiten Saisontor – Nottingham enlässt den Trainer

epa12462087 Sevilla FC player Ruben Vargas celebrates after scoring a goal during the Spanish LaLiga soccer match Sevilla FC vs. Mallorca held at Ramon Sanchez Pijuan stadium in Seville, Spain, 18 Oct ...
Ruben Vargas jubelt nach seinem Treffer.Bild: keystone

Vargas trifft bei Niederlage + Nottingham verliert und entlässt den Trainer bereits wieder

18.10.2025, 16:5218.10.2025, 16:52
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Nottingham – Chelsea 0:3

Der Schweizer Internationale Dan Ndoye erhält bei Nottingham Forrest einen neuen Trainer. Ange Postecoglou wurde unmittelbar nach der 0:3-Heimniederlage in der Premier League gegen Chelsea entlassen.

Der 60-jährige Australier hatte das Amt erst am 9. September als Nachfolger von Nuno Espirito Santo übernommen, konnte das Team jedoch in acht Partien zu keinem Sieg führen. Das 0:3 gegen Chelsea war die sechste Niederlage unter seiner Führung. Alle drei Tore fielen in der zweiten Halbzeit, Ndoye blieb ohne Einsatz. Aktuell steht Nottingham auf einem Abstiegsplatz.

Nottingham Forest head coach Ange Postecoglou reacts during the English Premier League soccer match between Nottingham Forest and Chelsea, in Nottingham, England, Saturday, Oct. 18, 2025. (Mike Egerto ...
Ange Postecoglou wurde bereits wieder entlassen.Bild: keystone

Nottingham Forest - Chelsea 0:3 (0:0).
Tore: 49. Acheampong 0:1. 52. Neto 0:2. 84. James 0:3.
Bemerkungen: Nottingham Forest ohne Ndoye (Ersatz).

Serie A

La Liga

Sevilla – Mallorca 1:3

RCD Mallorca gelingt in Sevilla die grosse Überraschung. Dank drei Toren in zehn Minuten setzt sich die Mannschaft von den balearischen Inseln mit 3:1 durch. Mateo Joseph gelang dabei ein Doppelpack.

Dabei startete das Spiel für das Heimteam gut und Sevilla führte nach 16 Minuten dank Ruben Vargas. Es ist der zweite Nationaltreffer für den Nationalspieler. Mit Djibril Sow stand ein weiterer Schweizer in der Startelf.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/LALIGA EA SPORTS

FC Sevilla - Mallorca 1:3 (1:0).
Tore: 16. Vargas 1:0. 67. Muriqi 1:1. 72. Joseph 1:2. 77. Joseph 1:3.
Bemerkungen: FC Sevilla mit Vargas (bis 88.) und Sow (bis 71.).

Ligue 1

(riz/sda)

Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 24
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
2024: Lamine Yamal (FC Barcelona).
quelle: keystone / manu fernandez
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
