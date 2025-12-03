Dasverliert in Rotterdam dasmit. Damit werden die Schweizer dieDie Enttäuschung bei den Schweizerinnen war am Ende riesig. Nach der überzeugenden Vorrunde und der starken Leistung gegen die starken Ungarinnen träumten die Schweizerinnen von einem Höhenflug auch in der Hauptrunde. Stattdessen blieben die Schweizerinnen gegen Japan, den, völlig chancenlos. «Uns fehlte die Energie. Das waren nicht wir auf dem Platz», meinte Nationalcoach Knut Ove Joa nach der Enttäuschung an seinem 50. Geburtstag.Am Freitag spielen die Schweizerinnen gegen den WM-Mitfavoriten Dänemark. Dann folgt am Sonntag noch die Partie gegen Rumänien. Nur, wenn die Schweiz völlig überraschend beide Spiele gewinnt, hätte sie noch Chancen auf die Viertelfinal-Qualifikation. Selbst dann bräuchte sie aber noch Schützenhilfe. (nih/sda)