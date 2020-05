Sport

Fussball

Bundesliga: Timo-Werner-Show bei Leipzig-Sieg, Schalke verliert



Bundesliga, 27. Runde

Bild: AP

Grosse Werner-Show bei Leipzig-Kantersieg gegen Mainz! – Schalke tief in der Krise

Mainz – Leipzig 0:5

Leipzig scheint das enttäuschende Unentschieden gegen Freiburg von letzter Woche gut weggesteckt zu haben. Auswärts in Mainz legten die Sachsen einen dominanten Auftritt hin.

Es dauerte nur zehn Minuten, bis Mainz-Keeper Florian Müller ein erstes Mal hinter sich greifen musste. Timo Werner beendete seine Durststrecke und nimmt Lewandowski und die Torjägerkrone wieder ins Visier. Wenig später legten Poulssen und Sabitzer weitere Treffer nach.

Wer nach der Pause auf ein Aufleben der Mainzer gehofft hatte, wurde bitter enttäuscht. Und zwar in der Person von Werner. Der Stürmer sorgte direkt nach dem Wiederbeginn für noch klarere Verhältnisse und komplettierte eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff den Hattrick.

Mainz - Leipzig 0:5 (0:3)

Tore: 11. Werner 0:1. 23. Poulsen 0:2. 36. Sabitzer 0:3. 48. Werner 0:4. 75. Werner 0:5.

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes (bis 74.). Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). (abu/sda)

Schalke – Augsburg 0:3

Es schien, als sässe Schalke die 0:4-Derbyklatsche gegen Dortmund vor einer Woche noch tief in den Knochen. Die Gelsenkirchener verpassten den Start gegen das zuletzt sechs Spiele ohne Sieg gebliebene Kellerkind Augsburg komplett. Nach nur sechs Minuten brachte Eduard Löwen die Gäste mit einem herrlichen Freistoss in Führung.

Aber auch danach passte im Spiel von Schalke wenig zusammen. Die Pässe kamen nicht an und die wenigen Abschlüsse waren kaum gefährlich. So kam, was kommen musste: Kurz vor Schluss zogen Sarenren-Bazee und Niederlechner davon und sorgten für die Entscheidung zu Gunsten der Augsburger. In der Nachspielzeit fiel gar noch das dritte Tor für die Gäste.

Ruben Vargas stand für Augsburg in der Startformation. Der Luzerner kassierte schon früh eine gelbe Karte und wurde in der zweiten Halbzeit nach einem Zusammenprall angeschlagen ausgewechselt.

Schalke - Augsburg 0:3 (0:1)

Tore: 6. Löwen 0:1. 76. Sarenren Bazee 0:2. 91. Cordova 0:3.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 59.), ohne Lichtsteiner.

(abu/sda)

Die Tabelle:

