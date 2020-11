Sport

Bundesliga: Leverkusen schlägt Freiburg und bleibt oben dabei



Leverkusen hält Anschluss ans Spitzenduo – Hertha kommt weiter nicht vom Fleck

Hertha – Wolfsburg 1:1

Hertha BSC und der VfL Wolfsburg trennen sich 1:1-unentschieden. Die Berliner waren zwar die etwas bessere Mannschaft, am Ende war das Remis aber leistungsgerecht. Der ehemalige Sion-Stürmer Matheus Cunha brachte die Hertha früh in Führung, Ridle Baku glich eine Viertelstunde später aber bereits aus.

Die «Wölfe» sind damit neben Bayer Leverkusen das einzige Team, das in der laufenden Bundesliga-Saison noch kein Spiel verloren hat. Allerdings hat der VfL von sechs Partien auch erst eine einzige gewonnen. Die Hertha holt zwar den ersten Heimpunkt, bleibt mit insgesamt vier Zählern aber weiterhin unter den Erwartungen.

Hertha Berlin - Wolfsburg 1:1 (1:1)

Tore: 6. Cunha 1:0. 21. Baku 2:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen und Mehmedi (ab 65.), ohne Mbabu (verletzt).

Freiburg – Leverkusen 2:4

Bayer Leverkusen steht auch nach der 6. Bundesliga-Runde noch ohne Niederlage da. Gegen den SC Freiburg drehte die Mannschaft von Peter Bosz das Spiel nach Rückstand und siegte 4:2.

Dabei legten die Breisgauer einen Start nach Mass hin: In der 3. Minute führte eine starke Passstafette zum 1:0 durch Lucas Höler. Der 26-Jährige vollendete den mustergültigen Angriff mittels Aussenrist. Die Mannschaft von Christian Streich kontrollierte die Partie in der ersten halben Stunde im eigenen Stadion beinahe problemlos, gab das Zepter aber unvermittelt und selbst verschuldet aus der Hand.

In der 29. Minute lancierte Freiburgs bedauernswerter Nicolas Hölfer Gegenspieler Lucas Alario mit einem Rückpass ins Nichts, der 28-jährige Argentinier nutzte die Vorlage zum Ausgleich. Beim Leverkusner Führungstor drei Minuten vor der Pause – der Torschütze war erneut Alario - assistierte Hölfer den Gästen mit einem Ballverlust erneut. Alario war schon beim 3:1 am Montag in Augsburg mit zwei Toren zum Matchwinner avanciert.

In der letzten halben Stunde lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Gäste. Nadiem Amiri erhöhte für Leverkusen erst auf 3:1, ehe Freiburgs Edel-Joker Nils Petersen die Hoffnung ins Breisgau zurückbrachte. Die Entscheidung besorgte Leverkusens Verteidiger Jonathan Tah in der 76. Minute nach einem Corner.

Freiburg - Bayer Leverkusen 2:4 (1:2)

Tore: 3. Höler 1:0. 29. Alario 1:1. 42. Alario 1:2. 64. Amiri 1:3. 72. Petersen 2:3. 76. Tah 2:4. (pre/sda)

Die Tabelle:

