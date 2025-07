Den englischen Freudentaumel hat bei watson kaum jemand kommen sehen. Bild: keystone

Das ist der grösste EM-Experte der watson-Redaktion – und die grössten Nieten

Die Frauen-EM ist vorbei und damit höchste Zeit, interne Bilanz zu ziehen. Wie gut hat die watson-Redaktion vor dem Start des Schweizer Heimturniers getippt? Spoiler: mässig.



Adrian Bürgler Folge mir

Mehr «Sport»

Europameisterinnen

Corina Mühle: England ✅

England ✅ Timo Rizzi: Frankreich ❌

Frankreich ❌ Ralph Steiner: Frankreich ❌

Frankreich ❌ Adrian Bürgler: Spanien ❌

Spanien ❌ Lena Schibli und Nina Bürge: Spanien ❌

Spanien ❌ Ralf Meile: Spanien ❌

Spanien ❌ Amber Vetter: Spanien ❌

Spanien ❌ Niklas Helbling: Deutschland ❌

Das ist ja mal eine Gruppe aus Expertinnen und Experten! Nur eine hat die englische Titelverteidigung kommen sehen: Corina Mühle aus der Unterhaltungsabteilung. Als bekennender England-Fan musste sie ja fast auf ihr Team tippen – das ist ihr hier zugutegekommen. Ein Quartett wählte Spanien als Europameister und schrammte damit hauchdünn am richtigen Tipp vorbei.

Schon wieder eine Enttäuschung an einem grossen Turnier: Frankreich scheiterte im Viertelfinal an Deutschland. Bild: keystone

Schweizer Abschneiden

Corina Mühle: Gruppenphase ❌

Gruppenphase ❌ Timo Rizzi: Gruppenphase ❌

Gruppenphase ❌ Ralph Steiner: Halbfinal ❌

Halbfinal ❌ Adrian Bürgler: Viertelfinal ✅

Viertelfinal ✅ Lena Schibli und Nina Bürge: Viertelfinal ✅

Viertelfinal ✅ Ralf Meile: Viertelfinal ✅

Viertelfinal ✅ Amber Vetter: Viertelfinal ✅

Viertelfinal ✅ Niklas Helbling: Viertelfinal ✅

Gleich fünf richtige Tipps gab es bei der Frage nach dem Schweizer Abschneiden. Sportchef Ralf Meile sowie seine «Untertanen» Adrian Bürgler und Nik Helbling wussten beim Blick auf den Turnierbaum, dass Spanien der wahrscheinlichste Gegner im Viertelfinal und darum ein Weiterkommen schwierig wird. Auch Lena Schibli und Nina Bürge – das Volontärinnen-Duo vom Newsdesk, das aus Hoffnung auf bessere Tipp-Resultate zusammenspannte – und Videochefin Amber Vetter glaubten an die erstmalige Qualifikation für einen EM-Viertelfinal dank des Heimvorteils.

Schweizer Euphorie nach der Qualifikation für den Viertelfinal. Bild: www.imago-images.de

Deutlich zu optimistisch war hingegen Reporter Ralph Steiner, welcher der Nati einen Halbfinaleinzug prognostizierte. Vielleicht hat er die Höhenluft von seiner grossen SAC-Hütten-Reportage nicht vertragen?

Positive Überraschung

Corina Mühle: Niederlande ❌

Niederlande ❌ Timo Rizzi: Belgien ❌

Belgien ❌ Ralph Steiner: Schweden ❌

Schweden ❌ Adrian Bürgler: Fussballfest an der ganzen EM ✅

Fussballfest an der ganzen EM ✅ Lena Schibli und Nina Bürge: Island ❌

Island ❌ Ralf Meile: Portugal ❌

Portugal ❌ Amber Vetter: Schweiz ✅

Schweiz ✅ Niklas Helbling: Livia Peng ✅

Punkte gibt es hier für drei Tipperinnen und Tipper. Hockey-Schreiberling Bürgler wusste an seinem x-ten Grossevent: Wenn der Ball mal rollt, sind alle Bedenken und kritischen Stimmen im Vorfeld egal. Und die EM wurde mit einem neuen Zuschauerrekord, tollen Spielen und riesigen Fanfesten tatsächlich zu einem grossen Erfolg. Fussball-Experte Helbling bewies bei Goalie Livia Peng ein gutes Näschen: Wie von ihm prognostiziert, etablierte sich die 23-Jährige als Nummer 1, hexte die Nati in den Viertelfinal und hielt dort gar noch einen Penalty gegen Spanien.

Livia Peng hielt gegen Spanien im Viertelfinal einen Penalty. Bild: keystone

Videochefin Vetter geben wir zudem den Punkt für die Schweiz als positive Überraschung. Die Viertelfinal-Quali nach den mehr als dürftigen Leistungen in der Nations League und der beherzte Auftritt beim Aus gegen Spanien rechtfertigen das. Mühle, Rizzi, Schibli/Bürge und Meile tippten hingegen allesamt Teams als positive Überraschung, die in der Gruppenphase ausschieden.

Negative Überraschung

Timo Rizzi: Deutschland ❌

Deutschland ❌ Ralph Steiner: Deutschland ❌

Deutschland ❌ Adrian Bürgler: England ❌❌❌

England ❌❌❌ Lena Schibli und Nina Bürge: England ❌❌❌

England ❌❌❌ Ralf Meile: Niederlande ✅

Niederlande ✅ Niklas Helbling: Niederlande ✅

So nah und doch so fern. Bürgler und Schibli/Bürge hätten mit ihren England-Tipps als negative Überraschung nicht mehr daneben liegen können. Und trotzdem waren die Europameisterinnen oft nahe dran, genau zu dieser negativen Überraschung zu werden. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich rückte ein Vorrundenaus in bedrohliche Nähe. Im Viertelfinal gegen Schweden lagen die Lionesses mit 0:2 zurück und gewannen erst in einem Zitter-Penaltyschiessen. Und auch gegen Aussenseiter Italien im Halbfinal musste England einen Rückstand aufholen, und schaffte dies erst in der Nachspielzeit, bevor es dann in der Verlängerung gewann.

Superjoker Chloe Kelly verhinderte, dass Englands Turnier zu einer Enttäuschung wurde. Bild: keystone

Einen Volltreffer landeten hingegen Meile und Helbling, die das Vorrunden-Aus der Niederländerinnen voraussagten.

Torschützenkönigin

Corina Mühle: Vivianne Miedema ❌

Vivianne Miedema ❌ Timo Rizzi: Alessia Russo ❌

Alessia Russo ❌ Ralph Steiner: Sydney Schertenleib ❌

Sydney Schertenleib ❌ Adrian Bürgler: Lea Schüller ❌

Lea Schüller ❌ Lena Schibli und Nina Bürge: Vivianne Miedema ❌

Vivianne Miedema ❌ Ralf Meile: Lea Schüller ❌

Lea Schüller ❌ Niklas Helbling: Esther Gonzalez ✅

Gleich noch ein Volltreffer für Helbling: Als einziger sagte er die Torjägerinnen-Krone für die spanische Stürmerin Esther Gonzalez voraus, obwohl diese in der K.o-Phase nicht mehr traf. Über-Experte Helbling wusste auch das: «Die Spanierin Esther Gonzalez Rodriguez kann sich schon in der Gruppenphase gegen die leichteren Gegner austoben», schrieb er.

Eshter Gonzalez traf viermal in der Gruppenphase – das reichte für die Torjägerinnenkrone. Bild: keystone

Die Engländerin Russo und die Deutsche Schüller erzielten je zwei Tore, die Niederländerin Miedema war nur einmal erfolgreich. Einen Griff ins Klo leistete sich hier Reporter Steiner. Die 18-jährige Sydney Schertenleib war im Schweizer Spiel zwar eine wichtige Figur, blieb aber ohne Tor und damit weit entfernt von Steiners prognostizierten «fünf Buden».

Beste Spielerin

Corina Mühle: Keira Walsh ❌

Keira Walsh ❌ Timo Rizzi: Marie-Antoinette Katoto ❌

Marie-Antoinette Katoto ❌ Ralph Steiner: Salma Paralluelo ❌

Salma Paralluelo ❌ Adrian Bürgler: Aitana Bonmati ✅

Aitana Bonmati ✅ Lena Schibli und Nina Bürge: Aitana Bonmati ✅

Aitana Bonmati ✅ Ralf Meile: Salma Paralluelo ❌

Salma Paralluelo ❌ Amber Vetter: Aitana Bonmati ✅

Aitana Bonmati ✅ Niklas Helbling: Laura Freigang ❌

Drei Volltreffer bei der besten Spielerin. Aitana Bonmati wurde diese Ehre zuteil, obwohl sie nach ihrer Hirnhautentzündung erst ab dem dritten Gruppenspiel wieder in der Startelf stand und sie mit Spanien am Ende den Final gegen England verlor. Bürgler, Schibli/Bürge und Vetter sagten das voraus. Ziemlich daneben hat hingegen Nik Helbling gegriffen: Laura Freigang spielte bei Deutschland kaum eine Rolle, kam in drei Spielen kombiniert nur während 86 Minuten zum Einsatz.

Die Auszeichnung zur besten Spielerin der EM konnte Aitana Bonmati kaum über den verlorenen Final wegtrösten. Bild: keystone

Fazit

Nik Helbling hat seine Lehren aus den Tipps für die Männer-EM von 2024 gezogen, als er ohne einen einzigen Volltreffer blieb und heuer mit vier Punkten die besten Tipps abgeliefert. Sport-Praktikant Rizzi musste hingegen ordentlich Lehrgeld zahlen und beendet bei seinem ersten Grossanlass im watson-Büro ohne korrekten Tipp. Gleiches gilt für Reporter Steiner, von dem aufgrund seiner langjährigen Verbundenheit mit der Sportredaktion eigentlich mehr erwartet wurde.

Aber hey, die Chance auf Wiedergutmachung kommt bald: 2026 steht ja die Männer-WM in Nordamerika an.