anhaltender Regen18°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM-Qualifikation: So sieht das Kader der Schweizer Nati aus

Switzerland&#039;s goalkeeper Gregor Kobel, left, and Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin, right, react before a training session of the Swiss national soccer team at the Geodis Park Stadium, in ...
Murat Yakin hat das Kader für die ersten beiden Spiele für die WM-Qualifikation bekanntgegeben.Bild: keystone

Itten nach zwei Jahren zurück: Diese Spieler sind für den ersten Teil der WM-Quali nominiert

Am Freitag in einer Woche startet die Schweizer Nationalmannschaft in die Qualifikation für die WM 2026. Für die Heimspiele gegen den Kosovo und Slowenien hat Nati-Trainer Murat Yakin sein Kader nominiert.
28.08.2025, 10:3028.08.2025, 10:35
Mehr «Sport»

Ab der nächsten Woche geht es für die Schweizer Fussballnationalmannschaft um das Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Für die ersten beiden Spiele hat Nati-Trainer Murat Yakin sein Kader bekannt gegeben. Mit Cedric Itten sorgt Yakin für eine grosse Überraschung. Sein letztes Spiel für die Nati bestritt der Stürmer vor zwei Jahren in der EM-Qualifikation. Im Sommer wechselte Itten von YB in die 2. Bundesliga zur Fortuna Düsseldorf. In vier Spielen konnte der 28-Jährige drei Tore erzielen.

Am 5. September trifft die Schweiz auf den Kosovo, drei Tage später ist Slowenien zu Gast. Beide Spiele finden um 20.45 Uhr im Basler St. Jakobs Park statt. In der Vierergruppe – in der noch Schweden dabei ist – qualifiziert sich nur der Gruppensieger direkt für die Weltmeisterschaft. Die weiteren Partien finden im Oktober und November statt. (riz)

Woche der Wahrheit für den Schweizer Fussball: Der steinige Weg zurück in die Top 15
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup
1 / 29
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

August 2025: Der SC Cham aus der Promotion League wirft Super-League-Klub Lugano raus. Die Tessiner gleichen in der 90. Minute zum 2:2 aus, doch in der Nachspielzeit gelingt Cham das 3:2-Siegtor.
quelle: keystone / philipp schmidli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Keine Ahnung von Fussball? Hier wird dir geholfen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Pickel unterschreibt bei Espanyol +++ Flüchtet Omlin auf die Insel?
2
Warum Jacqueline Badran den Eigenmietwert plötzlich nicht mehr abschaffen will
3
Deals sind wertlos: Trump setzt auf Mafiamethoden
4
Verurteilter Neonazi wechselt das Geschlecht – um ins Frauengefängnis zu kommen
5
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
3
Israel fordert Rückzug von Hungersnot-Bericht +++ Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme
4
Bayern im Pokal mit Glück und Kane +++ Rangers kommen in Brügge unter die Räder
5
Wegfall von Eigenmietwert würde Bern 162,4 Millionen Franken kosten
Woche der Wahrheit für den Schweizer Fussball: Der steinige Weg zurück in die Top 15
Im Europacup steht die Woche der Wahrheit an. Die Liga möchte, dass sich die Schweiz zurück in die Top 15 der Fünfjahres-Wertung kämpft. Dafür sucht man auch das Gespräch mit den Klubs.
Bei der Swiss Football League (SFL) blickt man den nächsten Tagen gespannt entgegen. Am Mittwoch und Donnerstag wird entschieden, wie der Rest der ersten Saisonhälfte aussehen wird. Die Schweiz könnte am Donnerstagabend mit vier Teams im Europacup vertreten sein, womöglich sogar mit einem in der Champions League. In diesem Fall stünde man bei der SFL zwar vor Herausforderungen hinsichtlich der Spielplan-Gestaltung. Jedoch würde die Freude über die starke Präsenz auf europäischer Bühne überwiegen.
Zur Story