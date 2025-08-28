Murat Yakin hat das Kader für die ersten beiden Spiele für die WM-Qualifikation bekanntgegeben.Bild: keystone
Am Freitag in einer Woche startet die Schweizer Nationalmannschaft in die Qualifikation für die WM 2026. Für die Heimspiele gegen den Kosovo und Slowenien hat Nati-Trainer Murat Yakin sein Kader nominiert.
28.08.2025
Ab der nächsten Woche geht es für die Schweizer Fussballnationalmannschaft um das Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Für die ersten beiden Spiele hat Nati-Trainer Murat Yakin sein Kader bekannt gegeben. Mit Cedric Itten sorgt Yakin für eine grosse Überraschung. Sein letztes Spiel für die Nati bestritt der Stürmer vor zwei Jahren in der EM-Qualifikation. Im Sommer wechselte Itten von YB in die 2. Bundesliga zur Fortuna Düsseldorf. In vier Spielen konnte der 28-Jährige drei Tore erzielen.
Am 5. September trifft die Schweiz auf den Kosovo, drei Tage später ist Slowenien zu Gast. Beide Spiele finden um 20.45 Uhr im Basler St. Jakobs Park statt. In der Vierergruppe – in der noch Schweden dabei ist – qualifiziert sich nur der Gruppensieger direkt für die Weltmeisterschaft. Die weiteren Partien finden im Oktober und November statt. (riz)
