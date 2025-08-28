bedeckt18°
Basel verpasst die Champions League und damit auch viele Millionen

Basel&#039;s disappointed players thank the fans after the UEFA Champions League play-off second leg match between Denmark&#039;s F.C. Copenhagen and Switzerland&#039;s FC Basel 1893 at the Parken sta ...
Basel verliert gegen Kopenhagen und verpasst die Champions League.Bild: keystone

Finanziell für Basel bitter, aber sportlich gesehen besser für die Schweiz

Der FC Basel muss seinen Traum von der Champions League begraben. Zwar ist die Enttäuschung im ersten Moment gross, doch der «Trostpreis» Europa League bietet dem Team auch Chancen.
28.08.2025, 06:3028.08.2025, 06:30
Mehr «Sport»

«Es ist extrem bitter», sagte Dominik Schmid unmittelbar nach Spielschluss im Interview mit SRF. Bitter, weil der FC Basel beim 0:2 in Kopenhagen spielerisch durchaus auf Augenhöhe mit dem Gegner war. Dass die Gäste im Parken-Stadion nicht nur mithalten, sondern sogar mehr Ballbesitz haben würden, hatte man im Vorfeld nicht erwarten können. Umso mehr haderte der Verteidiger damit, wie einfach seine Mannschaft das Spiel aus der Hand gegeben hatte.

Der FCB hatte in der zweiten Halbzeit Anstoss und musste gut 40 Sekunden später den Ball aus dem eigenen Netz holen. «Das Gegentor fällt viel zu einfach», sagte Schmid. Für ihn war klar, dass der Konter irgendwie hätte unterbunden werden müssen. Notfalls auch mit einem Foul. «Das müssen wir künftig viel besser machen.»

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, ging Kopenhagen in Führung.Video: SRF

Kein Millionen-Segen

Künftig bedeutet in internationaler Hinsicht nun Europa statt Champions League. Der Wettbewerb strahlt nicht die gleiche Strahlkraft aus wie die Königsklasse. In Topf 1 befinden sich nicht Bayern München, Real Madrid oder Manchester City, sondern Teams wie Dinamo Zagreb, Betis Sevilla oder Salzburg.

Auch finanziell müssen Abstriche gemacht werden: Anstelle von 18,62 Millionen Euro beträgt die Startprämie im zweithöchsten europäischen Wettbewerb nur noch 4,31 Millionen Euro. Es ist Geld, das ein Verein wie der FC Basel gut gebrauchen könnte, um sein strukturelles Defizit zu decken und weitere Investitionen in das Team zu tätigen. Denn in der Breite, das wurde gegen Kopenhagen mehr als offensichtlich, ist der FCB nicht gut genug aufgestellt. Es fehlt ihm an der nötigen Reife, um auf höchster europäischer Ebene zu bestehen.

Xherdan Shaqiri hatte bereits nach dem Hinspiel auf die fehlende Erfahrung im Kader hingewiesen. Auch dem zweifachen Champions-League-Sieger blieb in Kopenhagen nur die Erkenntnis, dass es schlicht nicht genug war. «Wenn wir vorne ein bisschen effizienter gewesen wären und hinten ein bisschen besser verteidigt hätten...», begann er den Satz, merkte dann aber wohl selbst, dass das zu viel des Konjunktivs ist.

Das sagte Xherdan Shaqiri nach dem Spiel gegenüber SRF.Video: SRF

Punkte für sich und die Schweiz sammeln

Deshalb scheinen die Basler, auch wenn es für sie im ersten Moment «extrem bitter» wirkt, in der Europa League besser aufgehoben zu sein. Ansonsten hätte dem Schweizer Meister womöglich eine ähnliche Ausbeute wie die der Young Boys im letzten Jahr gedroht, als die Berner aus acht Spielen null Punkte holten. In der Europa League haben die Basler eher eine Chance auf sportlichen Erfolg.

Und diesen benötigt nicht nur der FCB, sondern die gesamte Fussball-Schweiz. Denn im Länder-Ranking der UEFA ist die Schweiz nach den zuletzt bescheidenen europäischen Leistungen zurückgefallen. Die Swiss Football League (SFL) hat bereits im Vorfeld das Ziel ausgegeben, in dieser Europacup-Saison wieder in die Top 15 zurückzukehren. Solange das nicht gelingt, werden die Chancen immer kleiner, dass dereinst wieder ein Schweizer Team in der Champions League spielt.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Fürs Ranking braucht es Punkte, aber klar ist: Auch in der Europa League werden die Zähler nicht geschenkt. Der FC Basel spielt nicht mehr so unbeschwert wie im Frühling und muss vor allem im Angriff neue Lösungen finden. Derzeit ist immer noch zu viel von Shaqiris Tagesform abhängig. Was passiert, wenn der Offensivkünstler neutralisiert wird, hat Kopenhagen eindrücklich aufgezeigt. (riz/sda)

Woche der Wahrheit für den Schweizer Fussball: Der steinige Weg zurück in die Top 15
