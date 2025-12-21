Liveticker
Können sich die Schweizer Speed-Frauen im Super-G von Val d'Isère revanchieren?
Das Wichtigste in Kürze:
- In der gestrigen Abfahrt von Val d'Isère erlebten die Schweizer Speed-Frauen eine beinahe schon historische Schlappe.
- In Abwesenheit der verletzten Teamleaderinnen Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin waren Delia Durrer und Jasmine Flury auf dem geteilten 18. Platz die besten Schweizerinnen. Heute sind die Swiss-Ski-Athletinnen beim Super-G an gleicher Stelle auf Wiedergutmachung aus.
- Das Rennen startet um 11 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Startliste
1 Keely Cashman USA
2 Christina Ager AUT
3 Laura Pirovano ITA
4 Ilka Stuhec SLO
5 Roberta Melesi ITA
6 Sofia Goggia ITA
7 Alice Robinson NZL
8 Elena Curtoni ITA
9 Ester Ledecka CZE
10 Kajsa Vickhoff Lie NOR
11 Ariane Raedler AUT
12 Cornelia Hütter AUT
13 Lindsey Vonn USA
14 Emma Aicher GER
15 Romane Miradoli FRA
16 Laura Gauche FRA
17 Joana Hählen SUI
18 Malorie Blanc SUI
19 Mirjam Puchner AUT
20 Kira Weidle-Winkelmann GER
23 Janine Schmitt SUI
26 Jasmina Suter SUI
31 Jasmine Flury SUI
39 Delia Durrer SUI
50 Prisa Ming-Nufer SUI
