Hat «Messi» mit 23 Frauen Sex gehabt? So wehrt sich das Double gegen die Behauptung

Messi-Double wehrt sich gegen Behauptung, er habe mit 23 Frauen Sex gehabt



Reza Parastesh ist schon längst ein kleiner Star. Der Iraner gleicht Fussballer Lionel Messi fast aufs Haar. Er wird deshalb oft um Autogramme und Selfies gebeten, wenn er im Trikot des FC Barcelona durch die Teheran schlendert.

Doch nun soll er sein Dasein als Double übertrieben haben. Wie unter anderem die spanische Zeitung «Marca» berichtete, soll Parastesh mit nicht weniger als 23 Frauen geschlafen haben, die er im Glauben liess, Messi zu sein.

Die Story hat viel Staub aufgewirbelt. Dabei sei sie erstunken und erlogen, protestierte Reza Parastesh gegenüber «Omasports». In muslimischen Ländern wie dem Iran seien solche Fakenews ein Desaster, sagte er. «Ich würde so etwas nie machen. Mit diesen Meldungen wurde ich schwer belästigt, man liess die ganze Welt auf mich los.»

Prastesh veröffentlichte auch eine Videobotschaft. In dieser ruft er dazu auf, nicht mit der Glaubwürdigkeit anderer zu spielen. «Wären all die Anschuldigungen wahr, dann würde ich schon lange im Gefängnis sitzen. Glaubt es nicht, es ist nicht wahr.» Er werde alles in seiner Macht stehende tun, um seinen Ruf wieder herzustellen. (ram)

