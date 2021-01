Sport

Premier League: Arsenal revachniert sich in Southampton für FA-Cup-Aus



Arsenal revanchiert sich für FA-Cup-Out – ManCity dank Kantersieg neuer Leader

Southampton – Arsenal 1:3

Arsenal bleibt im neuen Jahr in der Premier League weiterhin ungeschlagen und ist nach dem 3:1 auswärts gegen Southampton auf Platz 8 klassiert. Es ist die erste Top-10-Platzierung des Cupsiegers seit Ende Oktober.

Bei der Revanche für die FA-Cup-Niederlage gegen denselben Gegner vom vergangenen Wochenende spielte Granit Xhaka im defensiven Mittelfeld durch und zeigte dabei eine starke Leistung. Den 1:1-Ausgleichstreffer durch Nicolas Pepe bereitete er mit einem magistralen Pass herrlich vor.

Southampton - Arsenal 1:3 (1:2)

Tore: 3. Armstrong 1:0. 8. Pepe 1:1. 39. Saka 1:2. 72. Lacazette 1:3.

Bemerkung: Arsenal mit Xhaka

West Brom – ManCity 0:5

Manchester City ist zum Auftakt der Rückrunde zum ersten Mal in dieser Saison auf den 1. Platz der Premier League vorgerückt. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann in der 20. Runde auswärts gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion 5:0 und liegt nun einen Punkt vor dem Stadtrivalen Manchester United. Der Vorsprung auf Meister Liverpool beträgt nach dem sechsten Sieg in Folge bereits sieben Zähler.

Auch ohne den am Oberschenkel verletzten Kevin De Bruyne und den an Covid erkrankten Sergio Agüero war der Erfolg von Manchester City nie in Gefahr. Der Deutsche Ilkay Gündogan mit zwei Toren sowie der portugiesische Aussenverteidiger Cancelo führten die Entscheidung mit drei Treffern schon in der ersten halben Stunde herbei.

West Bromwich Albion - Manchester City 0:5 (0:4)

Tore: 6. Gündogan 0:1. 23. Cancelo 0:2. 30. Gündogan 0:3. 45. Riyad Mahrez 0:4. 58. Sterling 0:5.

Newcastle – Leeds 1:2

Weiterhin nicht vom Fleck kommen Fabian Schär und Newcastle United. Beim 1:2 im Heimspiel gegen Aufsteiger Leeds United erlitten die Nordengländer bereits die sechste Niederlage in Serie. Die Reserve auf die Abstiegsplätze beträgt bei zwei Spielen mehr als Fulham bloss sieben Punkte.

Weiteres Telegramm:

Newcastle United - Leeds United 1:2 (0:1)

Tore: 17. Rafinha 0:1. 58. Almiron 1:1. 61. Harrison 1:2.

Bemerkung: Newcastle United mit Schär. (pre/sda)

Die Tabelle:

