EM-Qualifikation: Italien verpasst Finnland einen Dämpfer



Qualifikation für die EM 2020 D: Schweiz – Gibraltar 4:0 (3:0)

D: Georgien – Dänemark 0:0 F: Rumänien – Malta 1:0 (0:0)

F: Spanien – Färöer 4:0 (1:0)

F: Schweden – Norwegen 1:1 (0:1) J: Armenien – Bosnien 4:2 (1:1)

J: Griechenland – Liechtenstein 1:1 (1:0)

J: Finnland – Italien 1:2 (0:0)

Italien verpasst Finnland einen Dämpfer – Liechtenstein macht Griechenland lächerlich

Gruppe F

Spanien – Färöer 4:0

Spanien wird seiner Favoritenrolle gegen die Färöer zwargerecht, verpasst gegen den 108. der Weltrangliste aber einen noch höheren Sieg. Rodrigo Moreno (13./50.) und BVB-Stürmer Paco Alcacer (89./90.+2) trafen je doppelt für den Weltmeister von 2010, der die Gruppe F damit weiter souverän mit sechs siegen aus sechs Spielen anführt.

Schweden – Norwegen 1:1

Platz hinter Spanien belegt Schweden, das sich gegen Norwegen mit einem 1:1 zufrieden geben muss. Im Wikinger-Duell gegen Norwegen gehen die Gäste kurz vor der Puase in Führung. Leipzigs Emil Forsberg trifft schliesslich in der 60. Minute zum Ausgleich.

Rumänien – Malta 1:0

Rumänien erfüllt die Pflicht gegen Fussballzwerg Malta mit Ach und Krach. Das Team von Cosmin Contra besiegt die Insulaner dank eines Kopfballtreffers von George Puscas kurz nach der Pause mit 1:0.

Telegramme:

Spanien - Färöer 4:0 (1:0)

Gijon.

Tore: 13. Rodrigo 1:0. 50. Rodrigo 2:0. 90. Alcacer 3:0. 93. Alcacer 4:0.

Spanien: De Gea; Carvajal, Ramos (84. Nuñez), Hermoso, Gaya; Alcantara, Rodri, Parejo; Suso (68. Sarabia), Rodrigo, Oyarzabal (61. Alcacer).

Schweden - Norwegen 1:1 (0:1)

Solna.

Tore: 45. Johansen 0:1. 60. Forsberg 1:1.

Rumänien - Malta 1:0 (0:0)

Ploiesti.

Tor: 47. Puscas 1:0.

Die Tabelle:

Gruppe J

Finnland – Italien 1:2

Italien hat mit den bislang so stark aufspielenden Finnen grosse Mühe. Ciro Immobile bringt die «Squadra Azzura» nach gut einer Stunde verdient in Führung, Teemu Pukki gelingt per Penalty in der 72. Minute aber der Ausgleich. Ein streng gepfiffener Handelfmeter sieben Minuten später bringt den überlegenen Italienern dann den Siegtreffer durch Jorginho.

Die Italiener bleiben damit mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän an der Spitze, Finnland profitiert von den Ausrutschern von Bosnien sowie Griechenland und bleibt Zweiter.

Griechenland – Liechtenstein 1:1

Einen sensationellen Punkt holt Liechtenstein in Griechenland. Im Olympiastadion von Athen erkämpft sich das Team von Trainer Helgi Kolvidsson ein überraschendes 1:1-Unentschieden. Die Griechen gehenin der 33. Minute durch Giorgos Masouras in Führung, verpassen in der zweiten Hälfte aber mehrmals die Entscheidung. Gleich zweimal knallt der Ball an die Latte.

Liechtenstein nützt dann in der 85. Minute seine einzige Chance – Thuns Dennis Salanovic trifft nach einem Konter zum vielumjubelten Ausgleich. Es ist der erste Treffer für die Liechtensteiner im sechsten Spiel und der beschert der LFV-Auswahl den ersten Punkt seit über vier Jahren. Im Juni 2015 spielte Liechtenstein gegen Moldawien zuhause 1:1. Seither gab es in 19 Spielen einer WM- oder EM-Qualifikation 19 Niederlagen.

Armenien – Bosnien 4:2

Bosnien kassiert in Armenien eine unerwartete 2:4-Niederlage. Mann des Spiels ist Ex-BVB-Mittelfeldspieler Henrikh Mkhitaryan mit zwei Toren und einem Assists. Bosnien-Trainer Robert Prosinecki zieht unmittelbar nach der bitteren Pleite die Konsequenzen und gibt seinen Rücktritt bekannt.

Die Telegramme:

Finnland - Italien 1:2 (0:0)

Tampere.

Tore: 59. Immobile 0:1. 72. Pukki (Foulpenalty) 1:1. 79. Jorginho (Handspenalty) 1:2.

Italien: Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (8. Florenzi); Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa (73. Bernardeschi), Immobile (76. Belotti), Pellegrini.

Armenien - Bosnien-Herzegowina 4:2 (1:1)

Jerewan.

Tore: 3. Mchitarjan 1:0. 13. Dzeko 1:1. 66. Mchitarjan 2:1. 70. Gojak 2:2. 77. Hambardsumjan 3:2. 95. Loncar (Eigentor) 4:2.

Griechenland - Liechtenstein 1:1 (1:0)

Athen.

Tore: 33. Masouras 1:0. 85. Salanovic 1:1.

Liechtenstein: Benjamin Büchel; Rechsteiner (82. Hofer), Malin, Kaufmann, Göppel; Martin Büchel; Meier (64. Brändle), Hasler, Wieser, Salanovic; Gubser (56. Yildiz).

Die Tabelle:

