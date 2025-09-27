Die Zürcher können wiedermal einen Sieg gegen St.Gallen feiern. Bild: keystone

Vom 0:1 zum 3:1 – der FCZ dreht das Spiel gegen Leader St.Gallen nach der Pause

Der FC Zürich fügt St. Gallen die zweite Saisonniederlage zu. Das 3:1 ist der erste Heimsieg gegen die Ostschweizer seit mehr als zwei Jahren.

In der vergangenen Saison verlor der FC Zürich sämtliche vier Duelle gegen St. Gallen. Der letzte Heimsieg gegen die Ostschweizer datierte vom April 2023. Nun gelang es dem Team von Mitchell van der Gaag, die Negativserie zu durchbrechen.

Die Zürcher liessen sich dabei auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Carlo Boukhalfa brachte den Tabellenführer Mitte der ersten Halbzeit nach einem Foul an Alessandro Vogt vom Penaltypunkt in Führung.

Bereits in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, powerte der FCZ auch nach der Pause weiter. Scheiterte das Heimteam bis dato mehrmals am starken St. Galler Goalie Lawrence Ati Zigi, traf es innerhalb einer Viertelstunde ab der 58. Minute gleich dreimal. Steven Zuber eröffnete den Torreigen, Philippe Kény drehte die Partie nur sechs Minuten später. Nachdem der 26-jährige Neuzugang von Basaksehir Istanbul in seiner ersten Super-League-Partie nach einer Tätlichkeit vom Platz geflogen war, traf er nun nach verbüsster Sperre zum ersten Mal für den FCZ in der Meisterschaft. Schliesslich sorgte Jahnoah Markelo nach einem mustergültigen Konter für die Entscheidung und den verdienten Heimsieg.

Durch den dritten Sieg in Serie rückt der FCZ bis auf zwei Punkte an den Leader aus St. Gallen heran.

Zürich - St.Gallen 3:1 (0:1)

13'949 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 22. Boukhalfa (Penalty) 0:1. 58. Zuber (Gómez) 1:1. 64. Kény (Phaëton) 2:1. 73. Markelo (Kény) 3:1.

Zürich: Brecher; Comenencia, Gómez, Segura (27. Kamberi), Rodic (87. Volken); Tsawa (88. Krasniqi), Palacio, Zuber; Markelo, Kény (80. Perea), Phaëton (80. Emmanuel).

St.Gallen: Zigi; Gaal, Stanic, May (87. Vallci); Vandermersch, Görtler (46. Konietzke), Neziri, Boukhalfa, Witzig (72. Ouattara); Vogt (59. Vladi), Balde (59. Efekele).

Verwarnungen: 3. Segura, 38. Rodic, 81. Comenencia, 84. Gaal, 94. Markelo, 95. Neziri. (abu/sda)

