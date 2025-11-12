«Natürlich wusste er von den Mädchen»: Mails von Epstein belasten Trump
Von den US-Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichte E-Mails des verurteilten pädophilen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein belasten US-Präsident Donald Trump. Trumps und Epsteins Bekanntschaft ist schon seit Jahren bekannt. Allerdings beteuerte Trump stets, er sei weder in Epsteins Straftaten involviert gewesen noch habe er von ihnen oder Epsteins Pädophilie gewusst.
🚨BREAKING: Oversight Dems have received new emails from Jeffrey Epstein’s estate that raise serious questions about Donald Trump and his knowledge of Epstein’s horrific crimes.— Oversight Dems (@OversightDems) November 12, 2025
Read them for yourself. It’s time to end this cover-up and RELEASE THE FILES. pic.twitter.com/A5XgOHj2Jq
Die nun veröffentlichten Mails zeichnen ein anderes Bild. In einer Nachricht an den Journalisten Michael Wolff schreibt Epstein über Trump: «Natürlich wusste er von den Mädchen.» Später beraten Wolff und Epstein gemeinsam, welche «Antwort wir ihm an die Hand geben können», sollte Trump von Journalisten nach Epstein gefragt werden.
In einer anderen Mail an seine Komplizin Ghislaine Maxwell schreibt Epstein über eines seiner Opfer: «Sie verbrachte Stunden in meinem Haus mit ihm (gemeint ist Trump; Anm. d. Red.).» Maxwell antwortet: «Daran habe ich auch gedacht.»
Maxwell hatte zuletzt behauptet, sie habe Trump nie mit einem der Mädchen bei Epstein gesehen. Sie sitzt aktuell unter anderem wegen ihrer Mittäterschaft im Gefängnis und erklärte zuletzt, sie wünsche sich von Trump eine Aufhebung ihrer Strafe. Epstein starb 2019 während Trumps erster Präsidentschaft im Gefängnis – offiziell durch Suizid.
