Mittwoch ist Meme-Tag! Hier gibt's die heissesten Bilder der Woche

Es ist Meme-Mittwoch! Zeit für ein bisschen Spass! Bild: imgur/watson

22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)

Es ist Ende Herbst, es wird langsam kalt draussen. Machen wir es uns also ein bisschen kuschlig. Wenn du verstehst, was wir meinen ...

Äh, hallo, wo ist der Picdump????'11! Sergio hat Ferien und mit ihm der Picdump. Aber wir machen es uns trotzdem gemeinsam schön. Einfach ein bisschen anders als sonst. :-)

Wie du weisst, informiert dich watson nicht nur, sondern sorgt auch dafür, dass du gut und deep unterhalten bist. Heute mit reizvollen Memes, die etwas Wärme in den tristen Herbst bringen sollen.

Ps. Die schmuddeligsten Memes haben wir nicht übersetzt. Aus Gründen.

Eine Anmache, die garantiert fruchtet!

Hallo Baby, lass mich deinen

saftigen Arsch

sehen



Hör auf, so sexy zu sein, du oller Wasserballon!

Und dann auch noch im Freien!

Das könnten wir sein

Ja, ja, auf den alten Massage-Trick fallen wir nicht mehr herein.

Es soll ja Leute geben, die bei der Suche nach der Klitoris so ihre Mühe haben.

Ein wahres Fest!

... wenn sie dann endlich gefunden (und richtig bespielt!) wurde.

Harrr! So heiss!

(Booty = Beute)

Es soll ja wahre Zungenakrobaten geben.

Behaupten sie zumindest.

Nur, dass das Gesicht der Katze dabei sehr viel niedlicher aussieht ;-)

Kein Wunder, gibt es so viele Kinder vom Pöstler – bei dieser Ansage.

Bitte schneiden Sie Ihren Busch zurück, damit ich besser an ihre Box rankomme

Das (Sex-) Leben ist nicht fair.

Frauen nach drei Runden vs. Männer nach drei Runden

Oder anders ausgedrückt:

Armer Schaltknüppel.

Menschen, die eigentlich heikel beim Essen sind, sind es manchmal plötzlich nicht mehr.

Ich beim Oralsex vs. ich, wenn der Apfel eine braune, weiche Stelle hat

Wie kann da Gym stehen? Never ever!

Ich habe es zu lange angestarrt und gedacht: Boah, Victoria's Secret, bist DU mutig.

[Sperma-Haar, mir egal]

Irgendwann ist man halt einfach am Anschlag, nicht?





Tiefer!!!

Keine Sorge, sie kommt ja gleich wieder.





Deine Küche, die sieht, wie du die Salatgurke mit ins Schlafzimmer nimmst

Hihi.

Willkommen bei den anonymen Masturbierenden. Wie ich sehe, sind Sie alle gekommen. Sehr enttäuschend.

Kleiner Cartoon für zwischendurch:

Perversling.

Man muss im Leben Prioritäten setzen.

Freundin 1: Ich bin schwanger!

Freundin 2: Wir haben uns ein Haus gekauft!

Ich: Ich habe den ganzen Tag masturbiert​.

Da ist wohl nichts mehr zu retten.

Ungefähr:

Sie: Ich möchte unsere Zweisamkeit etwas schärfer gestalten.

Er: Du weisst doch, dass ich allergisch auf Chili bin.

Sie: Ich meinte im Schlafzimmer.

Er: Ich kann Chili nirgendwo im Haus essen, Carol.

Okay, der ist sehr süss.

Unübersetzbar. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass Arielle ein C-Körbchen trägt.

Wie heisst es doch so schön: Alles ist ein Dildo, wenn du nur mutig genug bist.

Und nun deine Memes in die Kommentare? Hurra!

Nächsten Mittwochmorgen unterhält uns die wundervolle Anna Rothenfluh, ihr dürft euch freuen!

