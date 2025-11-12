Nebel
DE | FR
burger
Spass
Lifestyle

Mittwoch ist Meme-Tag! Hier gibt's die heissesten Bilder der Woche

Es ist Meme-Mittwoch bei Watson! Zeit, für ein bisschen Spass!
Es ist Meme-Mittwoch! Zeit für ein bisschen Spass!Bild: imgur/watson

22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)

Es ist Ende Herbst, es wird langsam kalt draussen. Machen wir es uns also ein bisschen kuschlig. Wenn du verstehst, was wir meinen ...
12.11.2025, 04:1412.11.2025, 04:14
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Äh, hallo, wo ist der Picdump????'11!
Sergio hat Ferien und mit ihm der Picdump. Aber wir machen es uns trotzdem gemeinsam schön. Einfach ein bisschen anders als sonst. :-)

Wie du weisst, informiert dich watson nicht nur, sondern sorgt auch dafür, dass du gut und deep unterhalten bist. Heute mit reizvollen Memes, die etwas Wärme in den tristen Herbst bringen sollen.

Ps. Die schmuddeligsten Memes haben wir nicht übersetzt. Aus Gründen.

Eine Anmache, die garantiert fruchtet!

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Hallo Baby, lass mich deinen
saftigen Arsch
sehen

Hör auf, so sexy zu sein, du oller Wasserballon!

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Und dann auch noch im Freien!

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Das könnten wir sein

Ja, ja, auf den alten Massage-Trick fallen wir nicht mehr herein.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Es soll ja Leute geben, die bei der Suche nach der Klitoris so ihre Mühe haben.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Ein wahres Fest!

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

... wenn sie dann endlich gefunden (und richtig bespielt!) wurde.

Harrr! So heiss!

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

(Booty = Beute)

Es soll ja wahre Zungenakrobaten geben.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Behaupten sie zumindest.

Nur, dass das Gesicht der Katze dabei sehr viel niedlicher aussieht ;-)

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Kein Wunder, gibt es so viele Kinder vom Pöstler – bei dieser Ansage.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Bitte schneiden Sie Ihren Busch zurück, damit ich besser an ihre Box rankomme

25 Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

Das (Sex-) Leben ist nicht fair.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Frauen nach drei Runden vs. Männer nach drei Runden

Oder anders ausgedrückt:

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Armer Schaltknüppel.

Menschen, die eigentlich heikel beim Essen sind, sind es manchmal plötzlich nicht mehr.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Ich beim Oralsex vs. ich, wenn der Apfel eine braune, weiche Stelle hat

Wie kann da Gym stehen? Never ever!

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Ich habe es zu lange angestarrt und gedacht: Boah, Victoria's Secret, bist DU mutig.

[Sperma-Haar, mir egal]

Irgendwann ist man halt einfach am Anschlag, nicht?

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Tiefer!!!

Keine Sorge, sie kommt ja gleich wieder.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Deine Küche, die sieht, wie du die Salatgurke mit ins Schlafzimmer nimmst

Hihi.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Willkommen bei den anonymen Masturbierenden. Wie ich sehe, sind Sie alle gekommen. Sehr enttäuschend.

Kleiner Cartoon für zwischendurch:

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Perversling.

Man muss im Leben Prioritäten setzen.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Freundin 1: Ich bin schwanger!
Freundin 2: Wir haben uns ein Haus gekauft!
Ich: Ich habe den ganzen Tag masturbiert​.

Da ist wohl nichts mehr zu retten.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Ungefähr:
Sie: Ich möchte unsere Zweisamkeit etwas schärfer gestalten.
Er: Du weisst doch, dass ich allergisch auf Chili bin.
Sie: Ich meinte im Schlafzimmer.
Er: Ich kann Chili nirgendwo im Haus essen, Carol.

Okay, der ist sehr süss.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur

Unübersetzbar. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass Arielle ein C-Körbchen trägt.

Wie heisst es doch so schön: Alles ist ein Dildo, wenn du nur mutig genug bist.

Sexy Memes (Vertretung)
Bild: imgur
Und nun deine Memes in die Kommentare? Hurra!

Nächsten Mittwochmorgen unterhält uns die wundervolle Anna Rothenfluh, ihr dürft euch freuen!

Mehr Liebe und Leidenschaft und so:

User Unser
Welches ist der beste Sex-Tipp, den du je bekommen (oder weitergegeben) hast?

Oder hier, ein neckisches Quiz:

9 Fragen
Cover Image
Sex-Spielzeug oder Alltagsgegenstand?
Was wurde für Sex erfunden und was (ursprünglich) für etwas anderes?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Fart sexy style» – die besten asiatischen T-Shirts EVER
1 / 42
«Fart sexy style» – die besten asiatischen T-Shirts EVER
Die Europäer mögen ja Tätowierungen mit asiatischen Schriftzeichen, die oftmals ziemlich genau nichts bedeuten. Selber schuld. Dafür sieht man in Asien sehr, sehr interessante europäische ... öh ... Schriftzeichen.
quelle: engrish.com / engrish.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Manchmal muss ich mit Viagra nachhelfen» – Callboy erzählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
3
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
4
SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte – doch Rechtsexperten halten dagegen
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistgeteilt
1
«Einschläfern kann nur die Ultima Ratio sein»: Experte übt Kritik im Fall Ramiswil
2
Leopard bricht auf Gelände der Schweizer Botschaft ein
3
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
4
Handball: Zwei Siege und eine Niederlage + Schweizerinnen gewinnen an Schiess-WM Silber
5
Dieser Freistoss-Trick ging mal gehörig in die Hose – oder doch nicht?
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
Wir präsentieren: «The Great British Meme» – aus den Urtiefen des Webs.
Hand hoch, wer neulich in Grossbritannien war! Nun, ihr werdet die folgenden Memes problemlos verstehen. Und für alle, welche die britischen Inseln etwas weniger oft bereisen: Die folgenden Funde, gesammelt in der Wildnis der Instaredditsphäre, werden euch die dortige Kultur und deren Menschen näher bringen.
Zur Story