Davies rettet die Bayern gegen Celtic ++ Milan überraschend ausgeschieden

Die erste K.o.-Runde der Champions League sorgt für Ernüchterung in Italien. Atalanta und Milan können in Heimspielen gegen Brügge und Feyenoord Rotterdam die Handicaps aus den Hinspielen nicht wettmachen.

Milan – Feyenoord 1:1

Feyenoord Rotterdam holt in San Siro ein 1:1 gegen die AC Milan und erreicht die Achtelfinals. Zum ersten Mal seit 50 Jahren erreicht Feyenoord wieder die Achtelfinals in der Champions League (oder im früheren Meistercup).

Eine Schwalbe zur Unzeit leitete das Ausscheiden der AC Milan ein, die das Handicap aus dem Hinspiel (0:1) schon in der ersten Minute durch ein Kopftor von Santiago Gimenez wettgemacht hatte. In der 51. Minute kassierte der französische Verteidiger Theo Hernandez für eine Schwalbe die Gelb-Rote Karte. In Überzahl suchten die Niederländer fortan die Offensive. Der erst neun Minuten vorher eingewechselte Argentinier Julian Carranza gelang in der 73. Minute das Kopftor, das Feyenoord zum Weiterkommen reichte.

Theo Hernandez wurde nach einer Schwalbe vom Platz gestellt. Bild: www.imago-images.de

Die AC Milan scheiterte somit in der Königsklasse ein weiteres Mal früh. Das Team von Sergio Conceição qualifizierte sich im letzten Jahrzehnt bloss einmal für die Achtelfinals.

Milan - Feyenoord Rotterdam 1:1 (1:0).

SR Marciniak (POL).

Tore: 1. Gimenez 1:0. 73. Carranza 1:1.

Bemerkungen: Feyenoord Rotterdam ohne Lotomba (verletzt). 51. Gelb-Rote Karte gegen Theo Hernandez (Milan). (riz/sda)

Benfica – Monaco 3:3

Packend verlief in Lissabon das Duell zwischen Benfica und Monaco. Monaco führte bis zur 76. Minute 2:1 und bis zur 84. Minute mit 3:2. Benfica glich durch Vangelis Pavlidis und Orkun Kokcu zweimal aus. Pavlidis, der einen Penalty versenkte, hat in allen drei Champions-League-Duellen in dieser Saison zwischen Benfica und Monaco (3:2, 1:0 und 3:3) einmal getroffen.

Das proklamierte «Schweizer Duell» fand im Rückspiel vom Dienstag nicht statt. Als Zeki Amdouni für Benfica eingewechselt wurde, musste der starke Breel Embolo (Assist zum 1:1) wenig später vom Platz. Denis Zakaria fehlte den Monegassen wegen einer Gelbsperre. In den Achtelfinals trifft Benfica Lissabon entweder auf Barcelona oder Liverpool.

Benfica Lissabon - Monaco 3:3 (1:1).

SR Nyberg (SWE).

Tore: 22. Aktürkoglu 1:0. 32. Minamino 1:1. 51. Ben Seghir 1:2. 76. Pavlidis (Penalty) 2:2. 81. Ilenikhena 2:2. 84. Kökcü 3:3.

Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Amdouni (ab 58.). Monaco mit Embolo (bis 65.), ohne Köhn (Ersatz) und Zakaria (gesperrt).

Atalanta – Brügge 1:3

Atalanta verpasste die direkte Achtelfinalqualifikation in der Ligaphase bloss um einen Punkt - obwohl es nur eines von vier Heimspielen gewann (5:0 gegen Sturm Graz). Die Heimschwäche kam Bergamo auch gegen Brügge teuer zu stehen. Schon zur Pause lag Atalanta mit 0:3 (und insgesamt mit 1:5) hinten.

Eine Hauptrolle bei Brügges überraschendem Coup spielte Ardon Jashari, der 22-jährige Schweizer Spielmacher bei den Belgiern. Vor dem ersten Goal schon nach drei Minuten eroberte Jashari im Mittelfeld den Ball. Und das 2:0 bereitete er mit einem Sturmlauf in den Strafraum und dem zweitletzten Pass vor. Der 19-jährige Teenager Chemsdine Talbi erzielte beide Tore. Talbi ist neu der jüngste belgische Torschütze in der K.o.-Phase der Champions League. Brügge bekommt es in den Achtelfinals mit Lille oder Aston Villa zu tun.

Atalanta Bergamo - FC Brügge 1:3 (0:3).

SR Zwayer (GER).

Tore: 3. Talbi 0:1. 27. Talbi 0:2. 45. Jutgla 0:2. 46. Lookman 1:3.

Bemerkungen: FC Brügge mit Jashari. 61. Lookman (Atalanta) verschiesst Penalty. 87. Rote Karte gegen Toloi (Atalanta Bergamo).

Bayern – Celtic 1:1

Dramatisch kam der haushohe Favorit Bayern München gegen Celtic Glasgow weiter. Celtic zeigte eine grandiose Leistung, hätte nach 25 Minuten mit zwei Toren Unterschied führen müssen, ging aber erst nach 63 Minuten durch den Deutschen Nicolas-Gerrit Kühn in Führung.

Erst im Finish erspielten sich auch die Bayern grosse Chancen. Aber erst in der 4. Minute der Nachspielzeit vermochte Alphonso Davies den herausragenden Goalie Kasper Schmeichel zu bezwingen und eine Verlängerung abzuwenden.

Bayern München - Celtic Glasgow 1:1 (0:0).

SR Bastien (FRA).

Tore: 63. Kühn 0:1. 94. Davies 1:1. (riz/sda)