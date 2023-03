Hoffenheim und Bochum mit wichtigen Siegen im Abstiegskampf

Die Hoffenheimer-Spieler feiern einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Bild: keystone

Hoffenheim und Bochum mit wichtigen Siegen – «Spurs» geben Führung aus der Hand

Hoffenheim gewinnt in der Bundesliga zum ersten Mal seit Mitte Oktober. In der 25. Runde schlägt das Team aus Sinsheim daheim Hertha Berlin mit 3:1. Für Leipzig setzt es eine Niederlage in Bochum ab.

Bundesliga

Bochum – Leipzig 1:0

Als zweite Mannschaft aus der untersten Tabellenregion gelang Bochum ein Sieg. Der Serbe Erhan Masovic sicherte mit seinem Tor den 1:0-Heimsieg gegen RB Leipzig, das wenige Tage nach dem 0:7 bei Manchester City in der Champions League eine weitere bittere Niederlage hinnehmen musste.

Bochum – Leipzig 1:0 (0:0).

Tor: 48. Masovic 1:0.

Stuttgart – Wolfsburg 0:1

Der VfL Wolfsburg siegt in Stuttgart knapp mit 1:0. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte ausgerechnet der ehemalige Stuttgarter Omar Marmoush. Durch die Niederlage rutscht der VfB auf den letzten Tabellenrang ab.

Stuttgart – Wolfsburg 0:1 (0:0).

Tor: 56. Marmoush 0:1.

Hoffenheim – Hertha 3:1

Eine Woche nach dem Fall ans Tabellenende kam für Hoffenheim die kleine Erlösung. Nach 14 Spielen mit insgesamt nur zwei Punkten brachte Andrej Kramaric mit zwei Penaltys die Hoffenheimer gegen die ebenfalls abstiegsgefährdete Hertha auf Siegkurs.

John Anthony Brooks (rechts) landet mit dem Sieg gegen die Hertha einen Big-Point im Abstiegskampf. Bild: keystone

Weil Ihlas Bebou kurz nach der Pause das 3:0 erzielte, brachte auch der Platzverweis von Munas Dabbur und der späte Anschlusstreffer Hoffenheim nicht mehr aus dem Konzept. Der frühere Grasshopper sah kurz nach seiner Einwechslung in der 71. Minute Rot.

Hoffenheims Sieg liess den Klub aufatmen, der sich zumindest vorübergehend aus der Relegationszone befreite. Eine speziell grosse Last fiel von den Schultern von Trainer Pellegrino Matarazzo. Der Amerikaner kam zu seinem ersten Saisonsieg – im 15. Match. Zuvor hatte der 45-Jährige mit Stuttgart neunmal nicht gewonnen und dann mit Hoffenheim als Nachfolger von FCZ-Meistertrainer André Breitenreiter seit Anfang Februar weitere fünf Partien ohne Sieg erdulden müssen.

Hoffenheim – Hertha Berlin 3:1 (2:0).

Tore: 24. Kramaric (Penalty) 1:0. 37. Kramaric (Penalty) 2:0. 51. Bebou 3:0. 92. Jovetic 3:1.

Bemerkungen: 71. Rote Karte gegen Dabbur (Hoffenheim).

Augsburg – Schalke 1:1

Schalke mit den Schweizern Cedric Brunner und Michael Frey verhinderte beim 1:1 in Augsburg die Niederlage dank dem Penaltytor von Marius Bülter in der Nachspielzeit. Ermedin Demirovic, der Augsburger mit St. Galler Vergangenheit, sah acht Minuten nach der Pause für ein gefährliches Spiel die Rote Karte. Teamkollege Ruben Vargas wurde eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt.

Augsburg – Schalke 1:1 (0:0).

Tore: 51. Maier 1:0. 91. Bülter (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 74.). Schalke mit Frey und Brunner (bis 68.). 53. Rote Karte gegen Demirovic (Augsburg).

Premier League

Aston Villa – Bournemouth 3:0

Aston Villa fährt gegen den Tabellenvorletzten Bournemouth einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg ein. Das Team aus Birmingham ging früh durch einen Treffer des Brasilianers Douglas Luiz in Führung. Dann dauerte es allerdings bis in die Schlussphase der Partie, ehe Jacob Ramsey und Emanuel Buendia die weiteren Treffer nachlegen konnten.

Aston Villa – Bournemouth 3:0 (1:0)

Tore: 7. Douglas Luiz 1:0. 80. Ramsey 2:0. 89. Buendia 3:0.



Brentford – Leicester 1:1

Leicester City kommt in dieser Saison einfach nicht in Fahrt. Das Team von Coach Brendan Rodgers, holt auch im Auswärtsspiel beim FC Brentford nur einen Punkt. Das Team von Trainer Thomas Frank hingegen feiert einen weiteren Punktgewinn und bleibt so in der Nähe der internationalen Plätze.

Brentford – Leicester 1:1 (1:0)

Tore: 32. Jensen 1:0. 52. Barnes 1:1.

Bemerkungen: 92. Gelb-Rot Baptiste.

Southampton – Tottenham 3:3

Die Tottenham Hostspur verspielen in Southampton einen 3:1-Vorsprung. Für die Spurs trafen Rechtsverteidiger Pedro Porro, Torjäger Harry Kane und der Kroate Ivan Perisic. Bis in die Nachspielzeit führten die Gäste knapp mit 3:2, ehe James Ward-Prowse den Hausherren mit einem Penalty noch einen Punkt bescherte.



Ward-Prowse trifft zum Ausgleich. Bild: keystone

Southampton – Tottenham 3:3 (0:1)

Tore: 45. Pedro Porro 0:1. 46. Adams 1:1. 65. Kane 1:2. 74. Perisic 1:3. 77. Walcott 2:3. 93. Ward-Prowse 3:3.



Wolves – Leeds 2:4

Leeds United gewinnt das Auswärtsspiel bei den Tabellennachbarn Wolverhampton Wanderers überlegen mit 4:2. Nach knapp einer Stunde führten die Gäste mit 3:0 durch die Treffer von Harrison, Ayling und Kristensen. Anschliessend kamen die Hausherren nochmals auf 2:3 heran.

Die Leeds-Spieler feiern den Treffer von Luke Ayling (vorne in der Mitte). Bild: keystone

Die Rote Karte für Linksverteidiger Jonny in der Schlussphase brach Leeds dann allerdings das Genick. In der Nachspielzeit machte der spanische Stürmer Rodrigo mit dem 4:2 für Leeds den Deckel auf die Partie.

Wolves – Leeds 2:4 (0:1)

Tore: 6. Harrison 0:1. 49. Ayling 0:2. 62. Kristensen 0:3. 65. Jonny 1:3. 73. Cunha 2:3. 97. Rodrigo 2:4.

Bemerkungen: 84. Rote Karte Jonny. 100. Rote Karte Matheus Nunes.

