Der FC Luzern bezwingt Perlen-Buchrain im Schweizer Cup mit 3:0. Bild: keystone

Favoriten starten siegreich in Schweizer Cup

Mehr «Sport»

Perlen-Buchrain – Luzern

Der FC Luzern übersteht die 1. Runde im Schweizer Cup ohne Probleme. Er schlägt den Zweitligisten Perlen-Buchrain mit 3:0.

Adrian Grbic brachte den Super-League-Klub beim Kantonsrivalen mit zwei Toren in der Startviertelstunde rasch auf Kurs. Den dritten Treffer erzielte der 17-jährige Andrej Vasovic noch vor der Pause. Der Schweizer Junioren-Nationalspieler ersetzte in seinem vierten Einsatz für die 1. Mannschaft des FCL früh den angeschlagenen Doppeltorschützen Grbic.

Bild: keystone

Perlen-Buchrain mit dem starken Noah Schnarwiler im Tor durfte sich über eine Rekordkulisse freuen. 4405 Leute verfolgten den Match auf den provisorischen Tribünen in Buchrain.

Wettswil-Bonstetten – FC Zürich

Am meisten Mühe unter den Favoriten am Freitagabend bekundete der FC Zürich, der beim Erstligisten Wettswil-Bonstetten nur 2:0 gewann. Die von Stephan Lichtsteiner trainierten Aussenseiter machten dem FCZ das Leben schwer. Sehr diszipliniert und abgeklärt verteidigten sie auf ihrem Kunstrasen das eigene Tor.

Bild: keystone

Nur Umeh Emmanuel fand einen Weg durch die Abwehr und traf zweimal. In der 26. Minute erzielte der junge Nigerianer das 1:0, auch weil die Intervention von Wettswil-Bonstettens Goalie Luca Thaler nicht einwandfrei war.

Und in der Nachspielzeit erlöste Emmanuel den unter Druck geratenen FCZ mit dem willkommenen zweiten Treffer. Das Bild, das Wettswil-Bonstetten im vierten Cup-Duell in Folge mit einem Klub aus der Super League abgab, war aber dennoch positiv. Nach der Pause setzten die Amateure einige offensive Akzente und verpassten das 1:1 zweimal nur knapp.

Ajoie-Monterri – FC Sion

Sion setzte sich beim interregionalen Zweitligisten Ajoie-Monterri trotz eines Platzverweises gegen Kreshnik Hajrizi wegen einer Notbremse (60.) mit 2:0 durch. Die Tore fielen schon in den ersten 33 Minuten.

Bild: keystone

Rapperswil-Jona – Volketswil

Der höchste Sieg vom Freitag gelang Rapperswil-Jona aus der Challenge League mit dem 8:0 gegen den Drittligisten Volketswil. (sda)