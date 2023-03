Kevin Mbabu fliegt vom Platz. Bild: keystone

Drei Platzverweise, nur 1 Tor – Spektakel der anderen Art zwischen Servette und Luzern

Servette – Luzern 0:1

Servette kassiert die erste Heimniederlage der Saison ausgerechnet am 20. Geburtstag seines Stadions. Im Pech ist beim 0:1 gegen den FC Luzern speziell Kevin Mbabu, der den entscheidenden Penalty verursacht und später auch noch Rot sieht.

Bisher ist die Rückkehr von Mbabu zu Servette noch nicht so erfolgreich wie man sich das bei Servette vorgestellt hat. In seinem fünften Einsatz seit dem Transfer folgte der bisherige Tiefpunkt für den Aussenverteidiger. Vor den Augen von Nationalcoach Murat Yakin leistete er sich die spielentscheidenden Fehler.

Vier Minuten nach der Pause foulte Mbabu den Luzerner Nicky Beloko im Strafraum. Er erwischte den Mittelfeldspieler, nachdem dieser den erfolglosen Schuss abgesetzt hatte, was die Aktion für den Schweizer Internationalen noch etwas ärgerlicher machte. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss stoppt Mbabu dann den aufgekommenen Elan seiner Mannschaft mit der zweiten Gelben Karte, die Schiedsrichter Schärer nicht unbedingt hätte geben müssen. Der Platzverweis gegen Servettes Stürmer Enzo Crivelli in der 88. Minute für gleich zwei Tätlichkeiten war hingegen genauso eine klare Sache wie Gelb-Rot gegen den Luzerner Mohamed Dräger in der Nachspielzeit.

In der Schlussviertelstunde gingen die Emotionen hoch, was sich zuvor nicht angekündigt hatte. Zwei Aluminium-Treffer von Servette und einer von Luzern waren lange Zeit die einzigen Höhepunkte – zusammen mit dem Penaltytreffer von Max Meyer. Der Deutsche machte mit seinem achten Saisontreffer den Unterschied.

Das einzige Tor des Spiels fällt vom Penaltypunkt. Bild: keystone

Servette - Luzern 0:1 (0:0)

6800 Zuschauer. - SR Schärer.

Tor: 51. Meyer (Penalty) 0:1.

Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Severin, Clichy; Cespedes (91. Valls), Cognat (91. Diba); Stevanovic, Kutesa (75. Touati), Pflücke (69. Crivelli); Bedia (75. Antunes).

Luzern: Loretz; Dräger, Jaquez (62. Diambou), Beka, Frydek; Jashari; Dorn, Meyer, Beloko; Sorgic (81. Toggenburger), Schürpf (62. Klidje).

Bemerkungen: Servette ohne Rouiller (gesperrt), Douline, Fofana und Rodelin (alle verletzt). Luzern ohne Chader, Simani (beide gesperrt), Burch, Abubakar, Müller und Kadak (alle verletzt). 29. Lattenkopfball von Stevanovic, 35. Pfostenkopfball von Vouilloz. 40. Pfostenschuss von Sorgic. 77. Gelb-Rote Karte gegen Mbabu. 88. Rote Karte gegen Crivelli. 95. Gelb-Rote Karte gegen Dräger.

Verwarnungen: 46. Cespedes. 50. Mbabu. 73. Dräger. 88. Beka. (abu/sda)

Die Tabelle