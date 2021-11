Liverpool bleibt Leader Chelsea auf den Fersen – Arsenal schlägt Newcastle

Newcastle ist Letzter, der Rückstand auf einen rettenden Platz wird nach der kompletten 13. Runde mindestens fünf Punkte betragen. Die superreichen neuen Besitzer dürften in der Winterpause im Transfermarkt wirbeln.

Arsenal, nach wie vor ohne den am Knie verletzten Granit Xhaka spielend, reagierte auf die Kanterniederlage in Liverpool seinerseits mit einem 2:0-Erfolg daheim gegen Newcastle United, bei dem Fabian Schär erneut die ganze Partie bestritt.

Nach 37 Minuten hiess es an der Anfield Road schon 3:0. Diogo Jota hatte das 1:0 und das 2:0 erzielt. Das zweitklassierte Liverpool macht mit dem klaren Sieg ein wenig Druck auf Leader Chelsea, der am Sonntag daheim gegen Manchester United antritt.

Der FC Liverpool scheint sich von der Niederlage bei West Ham endgültig erholt zu haben. Nach dem 4:0 gegen Arsenal besiegen die Reds in der Meisterschaft zuhause Southampton ebenfalls 4:0.

Tabellenführer Fribourg und Titelverteidiger Zug können erst in der Verlängerung feiern. Biel und Rapperswil siegen ebenfalls und der SCB holt sich den vierten Sieg in Folge, während Lausanne tiefer in die Krise stürzt.



Nach vier Niederlagen in fünf Spielen findet der EHC Biel zurück in die Spur. Das spät zustande gekommene 3:2 daheim gegen Ambri-Piotta ist für die Seeländer der zweite Sieg in Folge.