Bochum schiesst die Bayern mit Traumtoren aus dem Stadion

Bochum – Bayern 4:2

Bayern München kassiert eine seiner überraschendsten Niederlagen in den letzten Bundesliga-Jahren. Der Serienmeister und Leader unterliegt in der 22. Runde dem Aufsteiger Bochum mit 2:4.

Mit 7:0 hatte Bayern München den Zweitliga-Meister in der Hinrunde deklassiert. Nach der frühen Führung durch Robert Lewandowski schien ein erneuter Kantersieg der Münchner eher möglich als einer der seltenen Bochumer Erfolge gegen den Rekordmeister. Doch der Tabelle-11. brillierte und ging bis zur Pause 4:1 in Führung.

Bochum sorgte zwischen der 38. und 44. Minute mit drei Toren für die Vorentscheidung. Besonders sehenswert waren die letzten beiden Treffer durch den Costaricaner Cristian Gamboa und den überragenden Flügelstürmer Gerrit Holtmann.

Erst nach der Pause kam Bayern München zu zahlreichen Chancen, konnte aber nur jene von Lewandowski zum 2:4 nutzten. Die erste Niederlage gegen Bochum seit 18 Jahren konnte das Team von Julian Nagelsmann nicht mehr verhindern.

Bochum - Bayern München 4:2 (4:1)

8500 Zuschauer.

Tore: 9. Lewandowski 0:1. 14. Antwi-Adjei 1:1. 38. Locadia (Handspenalty) 2:1. 40. Gamboa 3:0. 44. Holtmann 4:1. 75. Lewandowski 4:2.

Bemerkungen: Bochum ohne Decarli (nicht im Aufgebot).

Gladbach – Augsburg 3:2

Eine ebenfalls bemerkenswerte Serie beendete Borussia Mönchengladbach. Das in dieser Saison so enttäuschende Team von Adi Hütter kam nach vier Heimniederlagen in Folge zum 3:2-Erfolg gegen Augsburg und entfernte sich dadurch etwas von der gefährlichen Tabellenzone.

Der junge französische Mittelfeldspieler Kouadio Koné, der deutsche Internationale Jonas Hofmann und der Algerier Ramy Bensebaini mit dem 3:1 in der 67. Minute schossen die Treffer der Gladbacher, die mit dem Schweizer Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo in den Match gingen.

Mönchengladbach - Augsburg 3:2 (2:0)

10'000 Zuschauer.

Tore: 30. Koné 1:0. 46. Hofmann 2:0. 55. Iago 2:1. 67. Bensebaini 3:1. 93. Finnbogason 3:2. -

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 80.). Augsburg mit Vargas (bis 68.) und Zeqiri (ab 78.).

Frankfurt – Wolfsburg 0:2

Auch Wolfsburg verschaffte sich weiter Luft im Abstiegskampf dank dem 2:0 bei der Eintracht Frankfurt. Der eben von Union Berlin übernommene Max Kruse erzielte mittels Penalty das 1:0.

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 0:2 (0:1)

10'000 Zuschauer. -

Tore: 28. Kruse (Foulpenalty) 0:1. 93. Lukebakio 0:2. -

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow. Wolfsburg mit Steffen (ab 72.), ohne Mbabu (Ersatz).

Freiburg – Mainz 1:1

Ein Remis gab es zwischen den zwei Überraschungsteams Freiburg und Mainz. Die Mainzer Führung durch Alexander Hack konnte Super-Joker Nils Petersen ausgleichen.

Freiburg - Mainz 1:1 (0:1)

10'000 Zuschauer. -

Tore: 31. Hack 0:1. 69. Petersen 1:1. -

Bemerkungen: Freiburg ohne Burkart (nicht im Aufgebot). Mainz mit Widmer.

Führt – Hertha 2:1

Für das Schlusslicht Greuther Fürth traf der Schwede Branimir Hrgota zweimal zum 2:1 gegen Hertha Berlin und bescherte dem Aufsteiger damit nach über anderthalb bestrittenen Bundesliga-Saisons erstmals einen Heimsieg vor Publikum. Die ersten beiden Erfolge im eigenen Stadion waren vor leeren Rängen zustande gekommen.

Greuther Fürth - Hertha Berlin 2:1 (1:0)

7919 Zuschauer.

Tore: 1. Hrgota 1:0. 71. Hrgota (Handspenalty) 2:0. 82. Gechter 2:1.

Die Tabelle:

