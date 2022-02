Liverpool-Trainer Jürgen Klopp siegte auch ohne seine Stars Mohamed Salah und Sadio Mané, die sich am Abend im Final des Afrika-Cups gegenüberstehen. Bild: keystone

BVB kassiert Klatsche gegen Leverkusen +++ Petkovic-Team geht 0:5 unter

Bundesliga

Dortmund – Leverkusen 2:5

Für den BVB ist diese heftige Niederlage nach drei Siegen in Folge ein herber Rückschlag im Meisterrennen gegen Bayern München. Der Rückstand auf den Leader beträgt nun womöglich schon vorentscheidende neun Punkte.

Vor allem die Defensive patzte gegen Leverkusen. Das 0:1 in der 11. Minute kam nach einem schlimmen Fehlpass von Dan-Axel Zagadou zustande. Den darauf folgenden Schuss von Patrik Schick konnte Goalie Gregor Kobel zwar noch abwehren, aber via Beine von Nationalmannschafts-Kollege Manuel Akanji landete der Ball doch noch im Tor. Nach dem raschen Ausgleich sorgte das gefährlicher agierende Leverkusen bis in die 53. Minute dank Treffern von Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah für eine 4:1-Führung.

1:3 Leverkusen: Robert Andrich (28.). Video: streamja

1:4 Leverkusen: Jonathan Tah (53.). Video: streamable

Dortmund - Leverkusen 2:5 (1:3)

10'000 Zuschauer. - Tore: 11. Akanji (Eigentor) 0:1. 16. Frimpong (Eigentor) 1:1. 20. Wirtz 1:2. 28. Andrich 1:3. 53. Tah 1:4. 87. Diaby 1:5. 91. Tigges 2:5. - Bemerkungen: Dortmund mit Kobel und Akanji, ohne Hitz (Ersatz) und Bürki (nicht im Aufgebot).

FA Cup

Im englischen Pokal-Wettbewerb werden am Wochenende die Sechzehntelfinals ausgetragen. Der FC Liverpool schlug dabei Cardiff City mit 3:1. Diogo Jota, Takumi Minamino und Harvey Elliott erzielten zwischen der 53. und der 76. Minute die drei Tore der «Reds», den Gästen aus Wales gelang kurz darauf der Ehrentreffer.

2:0 Liverpool: Takumi Minamino (68.). Video: streamja

3:0 Liverpool: Harvey Elliott (76.). Video: streamja

Primera Division

Barcelona – Atlético Madrid 4:2

2:1 Barça: Gavi (21.). Video: streamja

Tore: 8. Carrasco 0:1. 10. Alba 1:1. 21. Gavi 2:1. 43. Araujo 3:1. 49. Alves 4:1. 58. Suarez 4:2. - Bemerkungen: 69. Rote Karte gegen Alves (Barcelona).

Serie A

Erste Einsatzminuten für Aebischer

Michel Aebischer kam zu seinen ersten Einsatzminuten in der Serie A. Der frühere Mittelfeldspieler von YB wurde bei seinem neuen Klub Bologna in der 80. Minute eingewechselt. Das 0:0 gegen Empoli war für den Tabellen-13. Bologna ein kleiner Erfolg: Zuvor hatte die Mannschaft von Sinisa Mihajlovic drei Spiele in Folge verloren.

Aebischer (rechts) bedrängt Zurkowski. Bild: keystone

An der Tabellenspitze konnte nach Milan auch Napoli bis auf einen Punkt zu Leader Inter Mailand aufschliessen. Dank Toren von Victor Osimhen und Andrea Petagna gewannen die Süditaliener auswärts gegen Venezia 2:0.

Bologna - Empoli 0:0

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (ab 80.). Empoli ohne Haas (verletzt).

Venezia - Napoli 0:2

Tore: 59. Osimhen 0:1. 100. Petagna 0:2. - Bemerkungen: 95. Rote Karte gegen Ebuehi (Venezia).

Atalanta Bergamo - Cagliari 1:2 (0:0)

Tore: 50. Pereiro 0:1. 64. Palomino 1:1. 68. Pereiro 1:2. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler. 52. Rot gegen Musso (Atalanta).

Ligue 1

Kanterniederlage für Petkovic

Vladimir Petkovic musste mit Bordeaux eine weitere bittere Niederlage hinnehmen. Das Team des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers ging in der Ligue 1 auswärts gegen Reims mit 0:5 unter. Bordeaux liegt in der Tabelle auf dem vorletzten Platz, zwei Punkte vor dem Schlusslicht Saint-Etienne.

Wie lange darf Petkovic noch bleiben? Bild: keystone

Nice - Clermont 0:1

Tor: 77. Rashani 0:1. - Bemerkungen: Nice mit Lotomba (ab 56.).

