Schär-Tor zählt nicht: Newcastle im Cup dramatisch out +++ Barça-Offensive erneut mit Gala

Bundesliga

Union Berlin – Kiel 0:1

Wenige Tage nach dem Entscheid des DFB-Bundesgerichts, dass die Partie zwischen Union Berlin und Bochum vom Dezember, die Unentschieden geendet hatte, als Forfaitsieg für die Gäste gewertet wird – ein Feuerzeug aus dem Heimblock traf den Bochum-Goalie am Kopf –, erlitten die Hauptstädter eine weitere Niederlage. Gegen Abstiegskandidat Holstein Kiel unterlag Union 0:1. Armin Gigovic erzielte das einzige Tor.

Es ist die dritte Niederlage in Serie und die sechste im neunten Bundesligaspiel in diesem Jahr. Unter Trainer Steffen Baumgart, der zum Jahreswechsel übernommen hatte, kommt Union ebenfalls nicht in Fahrt und rückt immer näher an die Abstiegsplätze heran. Kiel gibt hingegen die rote Laterne an Heidenheim ab.



Union Berlin - Holstein Kiel 0:1 (0:1).

22'012 Zuschauer.

Tor: 42. Gigovic 0:1.

FA Cup

Newcastle – Brighton 1:2 n. V.

In den Achtelfinals des FA Cups setzte sich Brighton dramatisch gegen Newcastle durch. Nachdem Alexander Isak die Gastgeber in der 22. Minute durch einen Penalty in Führung gebracht hatte, glich Yankuba Minteh für Brighton noch vor der Pause aus. Danach geschah lange nichts, die Gäste waren das aktivere Team, konnten die Chancen aber nicht nutzen.

In der 83. Minute sah Newcastles Anthony Gordon für eine grobe Unsportlichkeit dann die Rote Karte. Lange blieben die Magpies aber nicht in Unterzahl, Brightons Tariq Lamptey sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Und kurz darauf jubelte Newcastle gar, doch Fabian Schärs Tor nach einem Standard wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. So musste die Partie in die Verlängerung.

Dort verwandelte Danny Welbeck in der 114. Minute dann eine Vorlage von Solomon March auf grandiose Weise zum 2:1-Siegtor. Damit das Team von Trainer Fabian Hürzeler, dem Sohn eines Schweizers und einer Deutschen, im Viertelfinal.

Newcastle United - Brighton Hove & Albion 1:2 n. V. (1:1, 1:1)

Tore: 22. Isak ​(Penalty) 1:0. 44. Minteh 1:1. 114. Welbeck 1:2.

Bemerkungen: 83. Rot gegen Gordon (Newcastle). 91. Gelb-Rot gegen Lamptey (Brighton). Newcastle mit Schär.

Serie A

Bologna – Cagliari 2:1

Bologna setzt seinen Aufwärtstrend fort. Der 2:1-Erfolg gegen Cagliari dank eines Doppelpacks von Riccardo Orsolini war bereits der vierte Sieg in den letzten sechs Spielen. Nach dem schwachen Saisonstart konnte sich der Vorjahresfünfte unter Trainer Vincenzo Italiano in der Tabelle immer weiter nach oben kämpfen und ist nun wieder in Reichweite für die Champions-League-Plätze.

Bologna - Cagliari 2:1 (0:1).

Tore: 22. Piccoli 0:1. 48. Orsolini (Penalty) 1:1. 56. Orsolini 2:1.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler, ohne Ndoye und Aebischer (beide Ersatz).

Genoa - Empoli 1:1 (0:1).

Tore: 36. Grassi 0:1. 81. Silvestri (Eigentor) 1:1.

Bemerkungen: Genoa ohne Siegrist (Ersatz). Empoli ohne Haas (verletzt).

La Liga

FC Barcelona – Real Sociedad 4:0

Die Offensive des FC Barcelona ist nicht aufzuhalten. Wenige Tage nach dem 4:4 im Copa Del Rey gegen Atlético Madrid erzielten die Katalanen auch gegen Real Sociedad vier Tore. Dabei trafen neben Mittelstürmer Robert Lewandowski in Gerard Martin und Ronald Araujo auch zwei Verteidiger sowie in Marc Casado ein Mittelfeldspieler.

Das Team von Hansi Flick bleibt damit Leader. Aufgrund der Niederlage von Real Madrid bei Betis Sevilla am Samstag ist Barças erster Verfolger nun der andere Hauptstadtklub Atlético.

FC Barcelona - Real Sociedad 4:0 (2:0).

Tore: 25. Gerard Martin 1:0. 29. Casado 2:0. 56. Araujo 3:0. 60. Lewandowski 4:0.

Bemerkungen: 17. Rote Karte gegen Aritz Elustondo (Real Sociedad/Foul).

Ligue 1

Lyon – Brest 2:1

In Abwesenheit des verletzten Edimilson Fernandes unterlag Stade Brest 1:2 bei Olympique Lyon. Nachdem die Gäste noch in Führung gegangen waren, drehte Alexandre Lacazette die Partie mit einem Doppelpack. Beide Tore bereitete der international begehrte Rayan Cherki vor. Lyon bleibt damit sicher auf Platz 6 der Ligue 1.

Lyon - Brest 2:1 (1:1).

Tore: 15. Lala (Penalty) 0:1. 24. Lacazette 1:1. 82. Lacazette 2:1.

Bemerkungen: Brest ohne Edimilson Fernandes (verletzt). (nih/sda)