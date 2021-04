Sport

Bundesliga: Hansi Flick bestätigt Bayern-Abgang im Sommer



Hansi Flick bestätigt Bayern-Abgang: «Will im Sommer aus meinem Vertrag raus»

Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstag nach dem 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg gegenüber dem Bezahlsender Sky an. Er wolle im Sommer aus dem Vertrag, so der 56-Jährige.

Hansi Flick verlässt den amtierenden #CWC-Champion @FCBayern am Saisonende.



🗣️ „Ich habe der Mannschaft heute gesagt, dass ich am Ende der Saison den Vertrag auflösen möchte." pic.twitter.com/YKXNld44G7 — FIFA.com (DE) ⚽ (@fifacom_de) April 17, 2021

In den vergangenen Wochen war ein Disput zwischen dem Coach und Sportchef Hasan Salihamidzic an die Öffentlichkeit geraten. Flick wird als möglicher Nachfolger von Joachim Löw als deutscher Bundestrainer gehandelt. (abu/sda/dpa)

