Bundesliga: Gladbach schlägt Frankfurt, Bayern siegen in Wolfsburg



Bild: keystone

Gladbach gewinnt das Duell mit dem künftigen Trainer – Bayern schlagen Wolfsburg knapp

Gladbach – Frankfurt 4:0

Im Kampf um einen Champions-League-Startplatz fuhr Eintracht Frankfurt einen Rückschlag ein. Die vom ehemaligen YB-Meistercoach Adi Hütter trainierten Frankfurter kassierten bei der Borussia aus Mönchengladbach eine diskussionslose 0:4-Niederlage.

Die Gladbacher, die ohne den gesperrten Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer auskommen mussten, nutzten die Plattform gegen die Mannschaft ihres künftigen Trainers Hütter zur Werbung in eigener Sache. Der Österreicher wird im Sommer derweil ein Team übernehmen, gegen das er in seiner Karriere nie gewinnen konnte.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:0 (1:0)

Tore: 11. Ginter 1:0. 60. Hofmann 2:0. 67. Bensebaini 3:0. 95. Wolf 4:0.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, Zakaria (bis 90.) und Embolo (ab 78.), ohne Sommer (gesperrt). Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz).

Wolfsburg – Bayern 2:3

Die Voraussetzungen für die Bayern waren im Vorfeld der Partie in Wolfsburg nicht optimal. Der deutsche Serienmeister startete mit der Enttäuschung über das Champions-League-Aus in den Viertelfinals gegen Paris Saint-Germain und ohne seine verletzten oder kranken Stars Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Partie gegen das heimstarke Wolfsburg. Zudem setzte dem Klub der öffentlich ausgetragene Disput zwischen Trainer Hansi Flick und Sportchef Hasan Salihamidzic zu.

Auf dem Wolfsburger Rasen liess sich der FCB von den Störfeuern aus der sportlichen Führung nicht beirren, fügte Wolfsburg die erste Heimniederlage der Saison zu - und machte den wohl entscheidenden Schritt in Richtung des neunten Meistertitel in Folge. Youngster Jamal Musiala mit seiner ersten Bundesliga-Doublette (15./37.) und Lewandowski-Backup Eric Maxim Choupo-Moting (24.) führten die Münchner bis zur Pause zum vorentscheidenden 3:1-Vorsprung. Nach der Pause machten es die nun deutlich konzentrierteren «Wölfe» durch Maximilian Philipp (54.) noch einmal spannend.

Anders als in Leipzig erhofft, waren die in dieser Saison so lange konstanten und physisch starken Wolfsburger aber keine Hilfe im Titelrennen. Denn nur eine Woche nach dem 3:4 bei Eintracht Frankfurt zeigte die statistisch zweitbeste Defensive der Liga erneut ungewohnt grosse Schwächen. Bei Musialas 1:0 nach einer Viertelstunde fiel ein Wolfsburger Trio, dem der Schweizer Internationale Kevin Mbabu angehörte, durch Lethargie auf. Das 3:1 durch Choupo-Moting legte VfL-Keeper Koen Casteels für den Angreifer mustergültig und ebenso unbeabsichtigt auf.

Wolfsburg - Bayern München 2:3 (1:3)

Tore: 15. Musiala 0:1. 24. Choupo-Moting 0:2. 35. Weghorst 1:2. 37. Musiala 1:3. 54. Philipp 2:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, ohne Mehmedi (Ersatz) und Steffen (verletzt).

Union – Stuttgart 2:1

Weiterhin auf einen Europacup-Startplatz hoffen, darf Urs Fischers Union Berlin. Die Berliner setzten sich nach drei sieglosen Spielen daheim gegen den ebenso überraschenden Aufsteiger VfB Stuttgart 2:1 durch. Der Rückstand auf Dortmund und damit die Europa-League-Gruppenphase beträgt nach Verlustpunkten sechs Zähler.

Bild: keystone

Union Berlin - Stuttgart 2:1 (2:0)

Tore: 20. Prömel 1:0. 43. Musa 2:0. 49. Förster 2:1.

Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel.

Freiburg – Schalke 4:0

Der definitive Abstieg von Schalke 04 rückt immer näher. Bei Mittelfeldteam Freiburg setzte es für die Knappen eine deutliche 0:4-Niederlage ab.

Bild: keystone

Freiburg - Schalke 4:0 (2:0)

Tore: 7. Höler 1:0. 22. Sallai (Foulpenalty) 2:0. 50. Günter 3:0. 74. Günter 4:0.

Augsburg – Bielefeld 0:0

Bild: imago images/kolbert-press

Augsburg - Arminia Bielefeld 0:0

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas. Arminia Bielefeld mit Brunner. (abu/sda)



Die Tabelle

