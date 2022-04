Super League: Der FCB schlägt Luzern und vermiest die FCZ-Meisterparty

Valentin Stocker avanciert gegen den FC Luzern zum Matchwinner. Bild: keystone

FCZ-Meisterparty ist vertagt: Basel schlägt Luzern locker mit 3:0

Der FC Basel wahrt mit einem 3:0-Heimsieg gegen Luzern die kleine Chance auf den Meistertitel und vermiest dem FC Zürich die vorzeitige Meisterparty. Valentin Stocker ist mit zwei Toren der Matchwinner.

Die Basler gingen bereits in der 3. Minute in Führung. Nach einem Eckball köpfte Tomas Tavares den Ball in die Mitte des Strafraums, von wo aus Stocker herrlich aus der Drehung traf. Es war für den 33-Jährigen der 100. Treffer im Dress des FCB. In der 73. Minute doppelte er nach einem schönen Steilpass von Wouter Burger nach. Für den Schlusspunkt zeichnete Fedor Tschalow (83.) verantwortlich. Die Basler hatten zuvor dreimal in Folge unentschieden gespielt.

Das klare Resultat widerspiegelte das Geschehen auf dem Rasen nicht, die Luzerner hielten gut dagegen und vergaben einige Topchancen. In der 18. Minute scheiterte Samuele Campo mit einem Penalty am starken Basler Keeper Heinz Lindner. In der 26. Minute hätte Marvin Schulz den Ausgleich erzielen müssen, jedoch ging sein Schuss aus kurzer Distanz an den Pfosten. Glück hatte das Heimteam auch in der 21. Minute, dass Tavares nach einem klaren Foul nicht die zweite Gelbe Karte kassierte.

Es war für Luzern die 14. Partie in Serie in Basel ohne Sieg – der letzte Erfolg datiert vom 26. April 2015. Die Zentralschweizer liegen nun sieben Punkte hinter dem rettenden drittletzten Tabellenrang, den nun Sion innehat.

Bild: keystone

Basel - Luzern 3.0 (1:0)

21'905 Zuschauer. - SR Cibelli

Tore: 3. Stocker (Tavares) 1:0. 73. Stocker 2:0. 87. Tschalow (Frei) 3:0.

Basel: Lindner; Lopez 88. Lang), Frei, Pelmard, Tavares; Burger; Millar (88. Fernandes), Palacios (65. Kasami), Esposito (66. Tschalow), Stocker (88. Pavlovic); Ndoye.

Luzern: Müller; Dräger (46. Grether), Burch, Simani, Sidler; Jashari; Gentner (66. Ndiaye), Schulz (66. Schürpf); Campo (56. Ugrinic); Kvasina, Abubakar (56. Sorgic).

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka (gesperrt), Petretta, Essiam und Padula (alle verletzt). Luzern ohne Monney und Loretz (beide verletzt).

Verwarnungen: 4. Stocker, 18. Tavares, 51. Grether, 67. Sorgic. (abu/sda)

Die Tabelle