«Pickable» sagt Tinder den Kampf an – mit einem Trick, der vor allem Frauen gefällt

Bei der Dating-App «Pickable» bestimmt die Frau, wann und mit wem sie schreibt – und das komplett anonym. «Ja, diese App diskriminiert Männer. Aber sie wird das Online-Dating auch komplett umkrempeln», sagt Entwicklerin Clémentin Lalande.

Ein weisses Häschen mit Knopfaugen auf einem rosa Herzchen-Hintergrund. Das Logo der Dating-App «Pickable» kommt ziemlich unschuldig daher – ob die App das auch ist?

Bereits lanciert in Frankreich, Italien und England, will es CEO Clémentine Lalande nun auch bei den Schweizer Singles versuchen. «Pickable wird das Online-Dating-Erlebnis für Frauen und Männer nachhaltig verändern», so die 36-Jährige bestimmt.

Tatsächlich: Der Anmeldeprozess funktioniert anders als bei Tinder und Co. Anstatt sich …